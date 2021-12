Las Normas Urbanísticas Municipales, han proseguido los trámites de aprobación , según la legislación vigente, se trata de dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Ley de urbanismo de Castilla y León que en apartado dispone que los Municipios con población inferior a 5.000 habitantes sin planeamiento general vigente a la entrada en vigor de esta Ley, se adaptarán a ella mediante la aprobación de Normas Urbanísticas Municipales, o bien mediante los instrumentos de ordenación del territorio habilitados para ello en su legislación específica, por tanto, su aprobación obedece a una exigencia legal.

Desde el Ayuntamiento se va a dar satisfacción a los requerimientos legales, pero sobre todo a las necesidades de la población, en cuyo interés se ha actuado y se actuaran en el futuro por parte de la Corporación Municipal. Se han aprobado las modificaciones necesarias para tratar de no perjudicar a nadie en cuanto a alineaciones, fuera de ordenación etc., de tal forma que tanto ahora como en el futuro la Corporación Municipal defenderá los intereses de la ciudadanía incluidos a todos aquellos que no han formulado en plazo sus reclamaciones. En este sentido el proyecto inicial se ha ido adecuando a las necesidades y demandas de la población.

Durante el 2021 se han ejecutado los trabajos de construcción de la depuradora de aguas residuales con un presupuesto de construcción en proyecto de 464.766,80 euros.

La construcción de la depuradora ha sido necesaria por exigencia de la normativa en materias de aguas, en concreto la Directiva Europea 91/271/CEE de 21 de mayo, incorporada al ordenamiento jurídico español por el R.D.L. 11/1995 de 22 de diciembre, que establece unos plazos máximos para que las aglomeraciones urbanas dispongan de colectores y las aguas residuales reciban distintos tratamientos de depuración antes de ser vertidos al cauce receptor. Dichos plazos se acortan en función del tamaño de la población y de la caracterización de la zona a la que hayan de ser vertidas las aguas residuales.

En marzo de 2010, la Confederación Hidrográfica del Duero emitió una resolución (Nº expediente V-0038-ZA) de autorización de vertidos de aguas residuales at Ayuntamiento, en la que se resolvió autorizar el vertido de las aguas residuales procedentes de la red de saneamiento municipal a una zanja de desagüe afluente del arroyo Tinta Matriz, imponiendo la construcción de una depuradora capaz de adaptar las características del vertido a las exigencias del cauce receptor. Hasta este año no se había obtenido financiación suficiente para afrontar la obra, siendo imposible haber sido soportada por los fondos propios del Ayuntamiento.

Se ha obtenido financiación para la realización de la obra por parte de SOMACYL y por la Diputación de Zamora; entidades con las que se han tramitado y firmado los oportunos Convenios que han posibilitado la ejecución de esta obra.

Los trabajos de construcción ya han concluido y la depuradora ya está puesta en marcha, cumpliendo este Ayuntamiento con las exigencias europeas y nacionales en materia de aguas residuales.

Se realiza también refuerzo de camino pavimentado con las características de carretera local por estar asfaltada, que se encontraba en un deficiente estado de conservación.

El camino vecinal se sitúa en Villamor de los Escuderos y sirve de conexión con la carretera Regional CL-605 en su PK 138, con el objeto de disponer de una anchura de plataforma de 5,60 metros y una anchura pavimentada de 5,00 metros.

Se ha obtenido subvención de la Diputación de Zamora para financiar el 100% de la obra, en concreto para reforzar el firme de esta carretera local muy utilizada por los vecinos. Tras la tramitación legal se ha adjudicado por un importe de 290.223,76 euros IVA incluido.

Otras actuaciones:

Se ha solicitado ayuda para la reparación de la cubierta del Centro Cultural más conocido como salón de baile y de un camino como consecuencia de los daños provocados por la Borrasca Filomena Se han ejecutado obras dentro del Plan municipal de obras y del Programa Redes de la Diputación

Se mantienen e impulsan servicios como el de la Guardería municipal, Comedor social, servicio de velatorio, piscinas de verano.

Se han formalizado 11 contrataciones de trabajadores a lo largo del año 2021

