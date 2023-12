Francisco Guarido asumió, de nuevo, la alcaldía de Zamora para el periodo 2023-2027. En un primer momento se respiraba incertidumbre, ya que, no sé sabía si Izquierda Unida gobernaría en minoría o formaría una coalición con el PSOE para gestionar el Ayuntamiento. En el periodo de las negociaciones, y a pesar de la confianza de Izquierda Unida y el PSOE en llegar a un acuerdo dentro del plazo establecido, ambas partes reconocieron la importancia de contar con un equipo de Gobierno operativo rápidamente para el Ayuntamiento.

En el día de la toma de posesión, el candidato del PSOE, David Gago, enfatizó que la elección del alcalde está clara: "Los zamoranos hablaron, Izquierda Unida es la lista más votada y no hay otra alternativa posible". Sin embargo, en ese momento, no reveló el sentido del voto de los tres concejales del PSOE. Gago subrayó el carácter de izquierdas del PSOE y su intención de posiciones de manera que sea imposible que otro candidato que no sea Guarido asuma el liderazgo; lo que limitaba las opciones del PSOE a votar por el actual alcalde, sumando trece votos junto a los diez de IU, o abstenerse y permitir que venza el candidato de la lista más votada.

Tras más de un mes de negociaciones por fin se conoció la noticia de que IU y el PSOE gobernarán el Ayuntamiento en coalición hasta el año 2027: una alianza que se basa en la necesidad de contar con una mayoría suficiente para gestionar los asuntos municipales sin depender del apoyo de otras fuerzas políticas. La suma de sus escaños, 13 de los 25 concejales en total, otorgó la solidez necesaria para llevar adelante sus proyectos durante el período gubernamental.

La aritmética política ha sido un elemento clave en esta decisión estratégica, permitiendo a ambas partes encontrar un terreno común. Para IU, optar por una mayoría compartida en lugar de enfrentarse a una minoría en solitario implica realizar algunas concesiones, pero asegura la viabilidad de los asuntos clave del mandato. Por su parte, los tres concejales del PSOE desempeñan un papel decisivo para facilitar un gobierno progresista, evitando quedar diluidos en una oposición compartida con otras fuerzas políticas locales.

Las negociaciones, descritas como "intensas" a lo largo de varias semanas, han culminado en un acuerdo. Además, se espera que IU, al aportar la mayoría de los miembros a la coalición, concretamente,diez de los trece, tenga una presencia destacada en la gestión de las diferentes áreas; aunque se prevé que los socialistas desempeñen roles importantes basados en los ejes programáticos que han destacado, como la recuperación económica centrada en sectores como la hostelería, el comercio, el turismo y el desarrollo cultural, así como la actualización de los servicios sociales.

Este gobierno de coalición marca el segundo en la ciudad de Zamora y contará con Guarido como alcalde, manteniendo un equilibrio de fuerzas similar al mandato anterior.

A diferencia de la situación en 2015, se busca evitar una ruptura que afectó la mayoría absoluta apuntando a una colaboración más sólida entre IU y el PSOE durante los próximos cuatro años, con la estabilidad y cohesión como objetivos.