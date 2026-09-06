El arte de vestir a la novia alistana

En la sala VIII del Museo de Zamora, un cuadro de grandes dimensiones retrata a varias personas ataviadas a la antigua usanza de Aliste con la excusa de la preparación de la novia para una boda. Se trata de la obra "Vistiendo a la novia" de Juan Bueno Echevarría, pintado en 1929 en Sejas de Aliste y actualmente propiedad de la Diputación de Zamora, en depósito en el Museo de Zamora para su exposición al público.

Oí hablar del cuadro por primera vez hace muchos años, cuando me presentaron a una mujer de avanzada edad que vivía en Rábano de Aliste. Al mencionarle mi nombre, me comentó, para mi sorpresa: "Yo soy la que estoy junto a tu abuela en el cuadro del Museo de Zamora".

Al día siguiente fui al museo a ver la obra y me emocioné al contemplar la belleza de ese homenaje del pintor a la indumentaria alistana.

La mujer a la que me habían presentado era Martina Casas Faúndez, la lozana novia que ocupa el centro del cuadro. En 1929 tenía unos 16 años, un porte elegante y una serena belleza. El pintor le pidió que posara para él encarnando al personaje principal, la novia vestida y peinada para la boda, con la saya pregada, el mandil de galón, la camisa de lino, el justillo y la gabacha. La joven se está colocando la collarada de coral y luce el tradicional moño de martillo. Solo le falta ponerse el pañuelo francés que sostiene entre sus manos una niña que la mira con atención desde la esquina inferior izquierda del cuadro. Esa niña era mi abuela María Gago Rivas, que había nacido en 1924 y tenía cinco años cuando posó para Bueno Echevarría. En el cuadro luce manteo verde, mandil de picote, camisa de lino, pañuelo encarnado en los hombros y un pañuelo merino en la cabeza.

Cuadro "Vistiendo a la novia", pintado por Juan Bueno Echevarría en Sejas de Aliste en 1929. / CMF

Una mujer de agraciado rostro, situada a la derecha de la novia, la ayuda a vestirse. Se trata de Dominga Diebra Faúndez, quien posó en varias ocasiones para el pintor Ricardo Segundo y en este cuadro también va ataviada con la vestimenta tradicional femenina.

En un segundo plano aparecen un hombre y una mujer de cierta edad, representando a los padres de la novia. Ella llorando, secándose las lágrimas con un pañuelo. Él, sereno, aguantando el tipo y las ganas de llorar porque su joven hija les va a dejar para formar su propio hogar. El hombre lleva la tradicional braga o calzón a media pierna, que era el pantalón de hombre. También porta camisa de cuello alto o de cabezón, chaleco, jibón y capa alistana. Tras varias consultas en Sejas de Aliste, creemos que podría tratarse del matrimonio formado por Tomás Rodríguez Fernández, el ti Cornales, y de María Domínguez Parra, la ti Machica. Ambos posaron también en otras ocasiones para cuadros del pintor Ricardo Segundo.

Por último, una doble figura masculina aparece al fondo, a la derecha del grupo principal. Un hombre de frente, ataviado con la capa alistana, representando posiblemente al novio, mientras que otro hombre parece conversar con él y da la espalda al espectador, truco utilizado por el artista para poder mostrarnos la tradicional capa alistana por delante y por detrás, con sus picados en negro y el emblemático capillo. Ambos hombres llevan montera. El que vemos de frente podría ser el ti Esteban el Calejo, si bien no lo he podido identificar con seguridad. Posiblemente el mismo hombre pudo posar también de espaldas para la otra figura masculina.

El cuadro se enmarca dentro del movimiento artístico del costumbrismo, nacido en el siglo XIX y que se mantuvo en auge en las primeras décadas del siglo XX, resistiendo a los cambios y conviviendo con las vanguardias que rompían con toda la tradición pictórica anterior. En Aliste, el costumbrismo recogía escenas que reflejaban las tradiciones de los pueblos y la vestimenta tradicional. Mostraba un mundo que estaba en declive, desapareciendo, con elementos que ya se consideraban exóticos y folklóricos, y que eran muy del gusto del público de la época. Afortunadamente, este movimiento ha servido además para documentar y conservar testimonios de una forma de vida ya desaparecida.

En Zamora destacaron varios pintores costumbristas como Ricardo Segundo, Antonio Pedrero, Delhy Tejero, Pedro Santos Tuda, Gallego Marquina, Castilviejo y Seco San Esteban.

Pero, ¿quién era Juan Bueno Echevarría, el autor de "Vistiendo a la novia"? Sabemos muy poco de él. Procedía de Sevilla, donde estudió Bellas Artes, siendo discípulo del pintor costumbrista Gonzalo Bilbao Martínez. Fue nombrado Ayudante Meritorio de Dibujo del Antiguo y del Natural en los cursos 1926-27 y 1927-28. Ese último año ya viajó a nuestra provincia, pues según ha averiguado Gloria García Pertejo, la hija del pintor Ricardo Segundo, ambos artistas presentaron varios cuadros en una exposición conjunta en el Círculo de Zamora.

Al año siguiente volvieron a coincidir, esta vez en Sejas de Aliste. Bueno Echevarría había obtenido una beca en su ciudad natal para poder pintar y aprovechó para visitar la comarca alistana. Los dos pintores estuvieron viviendo en Sejas durante medio año, alojados en la posada del ti Gonzalo, plasmando en sus obras la diversidad del paisaje, arquitectura y tipos alistanos. La gente del pueblo posaba para los pintores y recibían a cambio unas pesetas que eran muy agradecidas, dada la pobreza que en aquellos momentos había en estas tierras. Es en este periodo cuando pinta el cuadro “Vistiendo a la novia”.

Tras su etapa en Sejas, Bueno Echevarría continuó pintando y en el mercado del arte de vez en cuando aparece algún cuadro suyo a la venta. Según ha averiguado Gloria, también estuvo trabajando para un periódico como tipógrafo y en 1936 aparece registrado como retocador de huecograbado, un antiguo oficio de las artes gráficas. Asimismo, era miembro de la Federación Gráfica Española.

En años posteriores el artista vivió en Madrid, en la calle Ponzano, y continuó pintando cuadros, como el que presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941, representando la tumba de José Antonio, o el retrato de Joaquín de la Sotilla de 1943. Después se pierden las pistas del artista, cuya meritoria obra principal podemos seguir admirando en la sala VIII del Museo de Zamora.