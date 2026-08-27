Consternación en Tábara por la muerte de un empresario de 55 años mientras practicaba submarinismo en Tarifa

Consternada. Así está Tábara tras conocer el fallecimiento de un empresario de la localidad de iniciales J. P. C. mientras practicaba submarinismo detrás de la Isla de tarifa (Cádiz). El hombre, de 55 años, no pudo ser reanimado por los sanitarios, quienes solo pudieron confirmar su muerte.

Según han informado fuentes oficiales, el servicio de emergencias 112 recibió el aviso a las 14.00 horas, movilizando de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, la Policía Portuaria y la Policía Local.

El hombre, vinculado a la empresa 'Aspiraciones PERCA' -dedicada a la aspiración, depuración, filtración y ventilación de instalaciones-, fue auxiliado inicialmente por una embarcación particular y luego trasladado a una unidad de Salvamento Marítimo. Esta última lo evacuó al puerto de Tarifa en lo que parecía ser una parada cardiorrespiratoria.