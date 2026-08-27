Sucesos
Consternación en Tábara por la muerte de un empresario de 55 años mientras practicaba submarinismo en Tarifa
El hombre fue auxiliado inicialmente por una embarcación particular y trasladado a una unidad de Salvamento Marítimo
A.B.G.
Consternada. Así está Tábara tras conocer el fallecimiento de un empresario de la localidad de iniciales J. P. C. mientras practicaba submarinismo detrás de la Isla de tarifa (Cádiz). El hombre, de 55 años, no pudo ser reanimado por los sanitarios, quienes solo pudieron confirmar su muerte.
Según han informado fuentes oficiales, el servicio de emergencias 112 recibió el aviso a las 14.00 horas, movilizando de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, la Policía Portuaria y la Policía Local.
El hombre, vinculado a la empresa 'Aspiraciones PERCA' -dedicada a la aspiración, depuración, filtración y ventilación de instalaciones-, fue auxiliado inicialmente por una embarcación particular y luego trasladado a una unidad de Salvamento Marítimo. Esta última lo evacuó al puerto de Tarifa en lo que parecía ser una parada cardiorrespiratoria.
- Fallece un trabajador de Medio Ambiente en Mahide
- El cura de Mahíde deja su pastoral viajera por los pueblos
- Tres personas heridas y dos turismos implicados en un accidente en la N-122 en Zamora
- El celador de Medio Ambiente fallecido en Mahíde a los 66 años iba a jubilarse en junio
- Rábano de Aliste, en alerta por un incendio forestal de nivel 2
- Camino Limia, exnovillera y ganadera: 'Lo que me han exigido siempre es ser profesional y dar la talla
- Estabilizado el incendio forestal de Rábano de Aliste tras horas de trabajo intenso
- El cura de Mahide deja tras 59 años su pastoral por los pueblos de Aliste por motivos de salud y edad