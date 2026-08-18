Fornillos de Aliste y Bermillo de Alba se vuelcan con sus fiestas patronales este mes de agosto

Fornillos de Aliste abrirá el viernes 21 sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé con juegos para niños y adultos y una cena a base de pinchos morunos. El sábado 22 habrá cena con hamburguesas de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste y baile con la actuación de “Dscro”. La programación continuará el domingo 23 con una cena de confraternización y las actuaciones de “Pimpim&Murphy” y Mojito Party.

La misa en honor a San Bartolomé abrirá los actos del día grande, el 24 de agosto. A partir de las 18.00 horas habrá un parque infantil con hinchables, resbalina y toro mecánico, además de un campeonato de tajuela. A las 20.00 horas llegará el humor con el monólogo de Juan Sinde. La orquesta La Reina Show, de Burgos, será la encargada de amenizar la verbena hasta altas horas de la madrugada.

Los festejos finalizarán el martes 25 con alborada, misa por los difuntos y la actuación de la agrupación alistana de folclore Manteos y Monteras. La jornada se completará con una cena popular, bailobingo y baile nocturno a cargo de la orquesta “Woodoo Show”.

Por su parte, Bermillo de Alba, localidad también perteneciente al municipio de Fonfría, continúa estos días celebrando sus fiestas patronales en honor a San Mamés. Para este miércoles están programados juegos tradicionales para los niños, un partido de fútbol y cine de verano en las escuelas. El jueves 20 habrá tardeo con una cita intergeneracional, cine de verano y velada nocturna.

Desde el pasado 14 de agosto se han venido desarrollando numerosos actos, entre ellos un concurso de tortillas y postres y las actuaciones de Juanra Junior y la orquesta “Ángelus”. El día 17 tuvo lugar el tradicional homenaje a los mayores. Tampoco faltó el teatro, con la representación de “Una boda en un funeral”, a cargo de Aztuarte. Un año más, la programación incluyó también una cena de hermandad.