Pillan al volante a un adolescente sin carnet en un pueblo de Aliste: el padre iba de copiloto

La Guardia Civil de Zamora ha pillado a un menor de edad cuando conducía un vehículo por la localidad de Trabazos de Aliste sin carnet. A pesar de que el automóvil que conducía se trataba de un cuadriciclo ligero -conocido como coche sin carnet- es necesario un permiso de conducir de la clase AM para poder ponerse al volante o bien la posesión de cualquier otro carnet superior de moto o coche.

Al realizar las comprobaciones correspondientes, los agentes constataron que el adolescente carecía de cualquier tipo de licencia que le habilitase para circular. Se da la circunstancia de que viajaba acompañado con su padre como copiloto que, además, figuraba como titular del cuadriciclo.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores en lo que respecta al adolescente, al tratarse de una persona menor de edad. Será este órgano el encargado de valorar las posibles medidas dentro del sistema de justicia juvenil, donde prima el interés superior del menor y la finalidad educativa.

Un cuadriciclo ligero (o microcoche) es un vehículo de cuatro ruedas con un peso en vacío menor a 350 kilos y con una velocidad máxima limitada por ley a 45 kilómetros por hora. Para conducir los conocidos como "coches sin carnet" necesitas el permiso de conducir de la clase AM. También es válido si ya posees cualquier otro carnet superior de moto o coche, como el A1, A2, A o B. La edad mínima para obtener el carnet AM es de 15 años.

El padre deberá responder por un delito

La situación del padre es diferente. Según informa la Guardia Civil, deberá responder ante la justicia penal como presunto autor de un delito contra la seguridad vial en calidad de cooperador necesario, al haber permitido y facilitado el uso del vehículo a sabiendas de que su hijo no contaba con la autorización administrativa necesaria para conducirlo.

Desde la Guardia Civil subrayan que este tipo de conductas "no solo ponen en riesgo la vida del menor, sino también la del resto de usuarios de la vía". Además, recuerdan la importancia de "respetar la normativa de tráfico para evitar consecuencias penales".

Multa y prisión

Este tipo de delito puede acarrear penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la posible retirada temporal del permiso de conducir.

Recuerda que el teléfono 062 está a tu disposición para comunicar cualquier información relacionada con seguridad vial, seguridad ciudadana, patrimonio o medio ambiente. Las comunicaciones pueden tratarse de forma discreta y anónima. Asimismo, tienes disponible la aplicación AlertCops, un servicio gratuito que permite contactar de forma rápida y precisa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto para alertar de una situación delictiva como para recibir avisos en caso de encontrarse en una zona afectada por una incidencia.