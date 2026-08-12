David Carrión Galhardo, alcalde de Alcañices: "El éxito está en la unión de todos, en especial de los jóvenes"

David Carrión Galhardo es el alcalde del Ayuntamiento de Alcañices (Alcorcillo, Vivinera y Santa Ana), que hoy se mete a corazón abierto en las fiestas patronales de la Villa en honor a San Roque y la Virgen de la Asunción.

¿Cómo se presentan este año las fiestas?

Con una ilusión enorme y unas ganas tremendas. Aunque los días gordos arrancan ahora, la realidad es que el ambiente festivo lo llevamos disfrutando desde el día 4. Hemos tenido una Semana Cultural espectacular, con muchísima participación de la gente.

En Alcañices y en Aliste es un hecho que las fiestas han recuperado un ambiente y un esplendor que hacía tiempo que no se veía. ¿A qué cree se debe esta transformación y qué destacaría de la programación?

Esto es fruto de una serie de cosas, entre las que me gustaría destacar dos: trabajar mucho y con mucha antelación y la unidad de la gente. Hemos conseguido algo complicado: reduciendo el presupuesto, hemos elevado muchísimo el nivel de las fiestas en general. Vuelven las mejores orquestas del panorama nacional como La Huella, Cañón, Royal, Compás o Clan Zero, además de grandes discomóviles con Diego Duende, Nómada y La Timba. También hemos conseguido unos festejos taurinos de máxima calidad, contando en el festival taurino con figuras de primer nivel como Morenito de Aranda, que viene de torear dos tardes en la Feria de San Isidro.

Una de las novedades ha sido la Semana Cultural.

Ha sido de primer nivel, cargada de actos culturales, funciones de teatro y actuaciones pensadas para todos los públicos. El patio del Centro Cultural se ha convertido en el eje fundamental de gran parte de estos eventos por lo bonito e incomparable que es el espacio, mientras que las actividades infantiles, como la magia o los hinchables para los niños, llenan de vida otros rincones del pueblo. Lo más importante para nosotros era que todas las edades se sintieran representadas en el programa.

¿Cuál sería la clave del éxito de estas fiestas?

Sin duda alguna las peñas y la unidad de todos, en especial de los jóvenes. Había un discurso antiguo que decía que las peñas no aportaban o no estaban en las orquestas y han demostrado ser el auténtico motor y el alma de nuestras fiestas. Participan en todo, dan un color increíble a las calles y crean un ambiente espectacular. Lo digo sin rodeos: la clave de que Alcañices vuelva a ser una referencia en la comarca y en la provincia es lo que han conseguido las peñas . Hablamos de 27 peñas y 462 peñistas volcados a todas horas. Las peñas y la unión de todo el pueblo son la clave de esto.

Organizar una oferta de este nivel con recursos ajustados no debe de ser tarea sencilla. ¿Cómo se gestiona todo ese esfuerzo desde el Ayuntamiento?

Con muchísima planificación. Hacer unas fiestas de calidad para todos los públicos con un presupuesto limitado exige trabajar con meses de antelación: cerrar orquestas a un año vista, buscar ideas y, sobre todo, rodearte de gente que te ayude y sume, desde los concejales hasta amigos y peñistas. Pero todo es más fácil cuando sientes el respaldo de la gente. Un ejemplo claro es el apoyo económico que hemos recibido del comercio local y de los vecinos: entre patrocinios y aportaciones individuales hemos recaudado 10.700 euros, un récord absoluto en la historia de Alcañices. Cuesta mucho trabajo, pero viendo la respuesta, merece totalmente la pena.

¿Qué momento o evento señalaría como el gran arranque de los festejos?

El pistoletazo de salida oficial será hoy, día 12, con el pregón y el homenaje a nuestros mayores. Este año tenemos un pregonero muy especial (como también lo fueron los de años anteriores): Toñín García Cañedo. Es una persona que encarna a la perfección los valores que identifican a nuestro pueblo: la humildad, el trabajo duro y la capacidad de superación.

Cuando usted asumió la alcaldía, el Ayuntamiento arrastraba una situación económica crítica con casi medio millón de euros de deuda. ¿Cuál es la realidad financiera actual del municipio?

Los datos hablan por sí solos. Cogimos un Ayuntamiento ahogado con casi 500.000 euros de deuda y a final de este año vamos a dejar las arcas con 120.000 euros de superávit. No es una opinión, es un dato objetivo. Además, cuando entramos, el periodo medio de pago a proveedores superaba los 400 días, con un aviso de intervención de Hacienda debido a ello. Hoy, en este último trimestre, estamos pagando a 22 días. La tranquilidad de ir por la calle mirando a la cara a los comerciantes, a los vecinos y a nuestros propios trabajadores sabiendo que cobran al día no tiene precio.

¿Y cómo se traduce esta estabilización de las cuentas en las inversiones concretas para la cabecera y las pedanías?

Se traduce en proyectos reales y necesarios. Hemos conseguido sanear las cuentas a la vez que hemos aumentado las inversiones de forma muy considerable. En las pedanías, por ejemplo en Alcorcillo, hemos hecho una inversión en su ribera con un programa mixto de formación y empleo; en Vivinera hemos adecuado las escuelas, pavimentado calles y creado un pequeño parque; y en Santa Ana hemos acondicionado el local social y en breve pavimentaremos una parte importante del pueblo.

¿Cuáles serán las actuaciones en Alcañices?

En la villa lo que queda de 2026 y a lo largo de 2027 va a ser una etapa clave de transformación. Vamos a abordar proyectos fundamentales como la adecuación de la Plaza Tomás Carrión, que debe convertirse en el verdadero centro neurálgico, social y de ocio del pueblo. Arreglaremos la avenida Castilla y León, continuaremos con la recuperación y embellecimiento del Conjunto Histórico, ejecutaremos las primeras fases de la calle Labradores y del Barrio Santa Teresa y una mejora sustancial en la urbanización de La Atalaya. A esto sumamos intervenciones muy necesarias como la reforma del cementerio, el mantenimiento y acondicionamiento de las fuentes y el cuidado integral de las zonas ajardinadas, incluyendo el entorno de la piscina municipal

¿Qué otros proyectos de futuro tenéis en mente?

Además, miramos al futuro con proyectos ambiciosos: lucharemos con todo para conseguir la concesión de la ITV proyectada para 2029, presentaremos muy pronto un gran proyecto financiado con fondos europeos para crear la Ciudad del Deporte y encaramos un 2027 donde la conmemoración de los 730 años del Tratado de Alcañices tendrá una relevancia histórica y turística muy especial para la villa.

Hablando precisamente de desarrollo e inversión, hay un tema clave para el futuro económico del municipio: la situación del polígono industrial. ¿Cómo marchan las cosas?

Sobre el polígono industrial puedo dar una gran noticia: precisamente esta misma semana hemos vendido cuatro nuevas parcelas. En total, ya son 12 las parcelas vendidas. El polígono industrial de Alcañices llevaba veinte años completamente muerto y hemos conseguido revivirlo. Primero, logrando que el Ayuntamiento sea el propietario legal y, segundo, sacando las parcelas a un precio módico para atraer inversión.

Todo tiene sus pros y sus contras.

Muchas empresas ya están ejecutando sus proyectos, pero hay otras —y aquí sí quiero dar un tirón de orejas a las instituciones superiores— que están paradas esperando a que se concedan las licencias. Hay emprendedores que llevan 7 u 8 meses esperando por ese trámite administrativo. Hay que agilizar los trámites a la gente que quiere emprender y generar puestos de trabajo en el pueblo. Las demás administraciones tienen que facilitarnos el camino para que estos proyectos se pongan en marcha cuanto antes.