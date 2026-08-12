Alcañices vive y siente sus días grandes: toros, peñas, orquestas y homenajes hasta el 17 de agosto

La Villa de Alcañices se meterá hoy de lleno en sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque con un amplio, variado y magnífico programa que congregará a cientos de alistanos y trasmontanos convirtiéndose por méritos propios en la capital de La Raya de España y Portugal.

El Salón de los Toriles acogerá a las 12.45 horas la inauguración de la Exposición "Arte Aliste" que, con la participación de 18 artistas alistanos, estará abierta hasta el día 30 de agosto.

Los jardines del antiguo claustro del Convento de San Francisco abrirán sus puertas a las 20.30 horas para acoger el homenaje a las personas que a lo largo de 2026 han cumplido o cumplirán los 90 años de edad: Mariano Casado Rivas, Domingo Fernández del Río, Antonia Calvo Campos, Gloria Calvo Martín, Tomás Martín Faúndez, Domingo Rodríguez Fernández, Feliciana Pérez Romero, Bernardo Manuel Barros Gallego y Lorenza Pérez Juan.

Antonio Ángel García Canedo, un alcañizano de pura sangre llegará desde Carboneras, en Almería, será el encargado de dar pregón oficial de las fiestas, que seguirán en la Plaza Mayor con el DJ EB Rose de Trabazos.

El día 13 de agosto (jueves), como manda la tradición, estará dedicado a la "Fiesta de la Sardina" que se abrirá con una alborada con "La Chispa de Aliste". El patio de las viviendas del "Alto la Atalaya" acogerá la misa a las 12.30 horas y al finalizar se ofrecerán pastas y limonada. El tardeo se iniciará ya en la avenida de Castilla y León a las 17.30 horas con hinchables de agua y cañón de espuma. Manaita Rumbera amenizará la tarde a partir de las 19.00 horas. Una hora más tarde, sardinada popular para degustar el rico pescado de los mares. Para la media noche está programada la primera verbena popular con la orquesta Musical Compás.

El viernes 14 de agosto comenzará con el pregón tradicional a cargo de la alguacila Cristina Aguilar Fuentes y el desfile de las Gigantillas de Alcañices. Se rendirá un homenaje póstumo a Miguel Ángel Alonso Llamas.

El Auditorio Municipal Tratado de Alcañices acogerá a las 14.30 horas la comida de peñas a cargo de Manolito, Rubén, Íñigo, Alejandro y Rubén. A las 18.00 horas se iniciará el desfile de peñas desde la calle Hospital amenizado por la charanga Rotato hasta la Plaza de Toros, donde media hora más tarde comenzará el festival taurino con los toreros Javier Herrero, Jesús de Almería y la figura del toreo Morenito de Aranda, el rejoneador Sergio Vegas y el novillero Caminero. Para finalizar habrá una capea para los asistentes con dos vacas de la ganadería de José Luis Mayoral de Castronuño (Valladolid). El coste de las entradas será de 20 euros para el festival taurino (incluye acceso al Vaca Prix) y 8 euros si es solo para el Vaca Prix.

La terraza del bar La Toscana acogerá a las 20.30 horas la actuación de Los Kalis con lo mejor del pop, rumba y flamenco. A las 22.45 actuará en la Plaza Mayor la toresana África Herrero con las mejores versiones de rumba, copla y pop. El primer torito de fuego estará donado por Jimena Caballero Rivera.

El grupo Clan Zero amenizará la verbena popular en la Plaza Alcalde Tomás Carrión, donde ya tendrán lugar todos los bailes nocturnos. Habrá desfile de peñas desde la calle Hospital y toro de fuego donado por Construcciones Martín Teso. A partir de las 4.30 de la madrugada actuará el DJ Diego Duende con su espectáculo Mafia Canalla.

El día 15 de agosto (sábado) misa en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción a las 13.00 horas con posterior lanzamiento de granadas japonesas. Manaita recorrerá con su música las calles alcañizanas y ellos amenizarán por la tarde, a las 18.30 horas, el primer encierro taurino con el toro de cajón "Mangante" y dos vacas de José Luis Mayoral. A las 20.00 horas inauguración de la Fan Zone-Zona DJ con EB Rose en la calle Hospital, donde tendrá lugar la foto conjunta de las peñas.

La Plaza Mayor acogerá a las 22.45 horas la activación de Carmelo Añoranza con sus boleros y rancheras. Torito de fuego donado por el club Ínter Alcañices. Los bailes nocturnos estarán amenizados por la orquesta Royal, de Galicia. Toro de fuego donado por el Centro de Turismo Rural La Atalaya. A las 4.45 seguirá la fiesta con disco móvil Nómada.

Día grande el 16 de agosto (domingo) con misa y procesión en honor a San Roque a las 13.00 horas amenizada por los pauliteiros de Sao Martinho de Angueira. Lanzamiento de granadas japonesas en la Plaza Mayor. A las 17.45 horas, desfile de peñas desde la calle Hospital hasta la Plaza de Toros. El Vaca Prix dará comienzo a las 18.15 horas. Al final habrá capea para los asistentes. El Auditorio Municipal acogerá a las 20.00 horas la obra de teatro "Una casa muy bien servida" por los comediantes de la Villa. La Fan Zone acogerá a las 20.30 horas la actuación de Pedrá (tributo a Extremoduro), patrocinada por Guardería Bambi (Raquel). A las 22.45 horas concierto de Fran Pahino en la Plaza Mayor y torito de fuego de Gasolinera Fertol. La orquesta Cañón amenizará la verbena con torito de fuego y para finalizar disco móvil La Timba y la charanga Rotato.

Los festejos llegarán a su fin el lunes 17 de agosto con los toros como protagonistas. Encierro a las 12.00 horas con tres vacas y encierro alas 18.30 horas con el toro de cajón "Tordo" y tres vacas. En la Fan Zone actuará a las 20.00 horas el DJ Dani Martín y a las 22.45 en la Plaza Mayor Estrella Mendoza, con torito de fuego de Contratas Ferlo. La orquesta La Huella amenizará la última verbena popular con todo de fuego de Antonio González Silva y traca final del Bazar Paulino.