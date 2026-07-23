Levantado el confinamiento de Rábano de Aliste tras el incendio forestal

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha acordado este jueves, 23 de julio, levantar el confinamiento de los vecinos de Rábano de Aliste, decretado durante la noche como consecuencia del incendio forestal originado en el término municipal. Así lo ha comunicado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Javier Prada Antón, quien además, ha informado de que el fuego se inició a las 19.34 horas del miércoles 22 de julio. Además, en las labores de extinción han participado 25 medios de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Zamora.

Evolución

Ante la evolución del incendio, a las 22.30 horas se decidió elevar el índice de gravedad potencial a nivel 2, constituir el CECOPI y ordenar el confinamiento preventivo de la localidad de Rábano de Aliste.

Tras el intenso trabajo desarrollado durante la noche, el perímetro del fuego ha quedado delimitado con maquinaria pesada. No obstante, todavía se mantienen llamas en el interior de la zona afectada, por lo que los equipos continuarán trabajando durante la mañana.

Aunque el CECOPI ha autorizado el levantamiento del confinamiento de la población, el incendio conserva por el momento el índice de gravedad potencial 2, que se mantendrá vigente hasta que se acuerde su desactivación.