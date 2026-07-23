Estabilizado el incendio forestal de Rábano de Aliste tras horas de trabajo intenso

El incendio forestal declarado en Rábano de Aliste ha perdido intensidad en torno a las dos de la madrugada, después de varias horas de trabajo continuado por parte de los equipos de extinción. Según la información trasladada desde la zona a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, a esa hora ya no se apreciaban llamas en las inmediaciones del municipio, aunque la situación seguía siendo provisional y todavía no existía confirmación oficial de que el fuego hubiese sido estabilizado o controlado. Ahora, a primera hora de la mañana, se confirma la estabilización de las llamas.

El incendio pierde fuerza junto a Rábano y mantiene su avance hacia Tola durante la madrugada. / Cedida

La evolución durante la noche resultaba más favorable que en las primeras horas del incendio, cuando la cercanía de las llamas al núcleo urbano obligó a declarar el nivel 2 de gravedad y a desplegar un amplio dispositivo. La principal preocupación se había centrado en evitar que el frente alcanzase las viviendas y en proteger tanto a la población como a las masas forestales próximas.

Las bajas temperaturas registradas durante la madrugada y el aumento de la humedad estaban ayudando a los equipos que permanecían sobre el terreno. Estas condiciones reducen la actividad del fuego y facilitan las tareas de contención, aunque no eliminan el riesgo de que puedan producirse reproducciones en zonas con puntos calientes.

Los siete bulldozers movilizados en el operativo realizaron una labor especialmente importante en la defensa del pueblo. Su trabajo permitió abrir líneas de protección, limpiar franjas de terreno y dificultar el avance de las llamas hacia Rábano. Gracias a estas actuaciones y al esfuerzo conjunto de los medios terrestres, el peligro inmediato para el núcleo urbano parecía haberse reducido de manera considerable durante la madrugada.

Cedido

Sin embargo, el incendio continuaba activo en otros puntos. La cabeza del fuego avanzaba en la madrugada en dirección a Tola y se encontraba en una masa de pinar situada entre ambas localidades. Esta zona concentraba buena parte de la atención de los equipos, debido a la presencia de abundante vegetación y al riesgo de que el incendio pudiera ganar intensidad si cambiaban las condiciones meteorológicas.

El incendio pierde fuerza junto a Rábano y mantiene su avance hacia Tola durante la madrugada. / Cedida

Tras la retirada de los medios aéreos al anochecer, los trabajos se mantuvieron durante toda la noche con efectivos terrestres de la Junta de Castilla y León y dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Zamora. Los equipos continuaban realizando labores de vigilancia, contención y revisión del perímetro para evitar que el fuego rebasase las líneas abiertas y para detectar posibles focos secundarios.

Relevo en el incendio de Rábano. / Cedida

La situación a la una de la madrugada era, por tanto, más favorable para Rábano, cuyo casco urbano había quedado fuera del peligro más inmediato, pero seguía siendo necesario mantener la precaución. La ausencia visible de llamas no implicaba que el incendio estuviese completamente controlado, ya que aún quedaban muchas horas de trabajo y una amplia superficie por revisar.

Relevo de operativos en el incendio de Rábano. / Cedida

*A lo largo de la mañana se seguirá actualizando la situación.*