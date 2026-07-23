Faúndez tras el incendio de Rábano de Aliste: “Somos conscientes de que el fuego puede quemar monte, pero una población no puede correr peligro”

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha destacado, durante la mañana del jueves 23 de julio, la rapidez y eficacia del operativo desplegado para controlar el incendio declarado en el entorno de Rábano de Aliste, así como la “magnífica implicación” de agricultores, ganaderos, vecinos y responsables municipales de la zona.

Faúndez ha reconocido que la tarde y la noche de ayer fueron complicadas, especialmente por los antecedentes de incendios registrados en la provincia y por la situación que se vive en otros puntos del país: “Cuando empieza un incendio siempre te pones en el peor de los escenarios”, ha señalado.

No obstante, el presidente provincial ha explicado que la rápida intervención de los medios de extinción, la colaboración de la población y unas condiciones meteorológicas favorables permitieron controlar las llamas durante la madrugada. Según ha indicado, tras un periodo inicial con viento, este fue perdiendo intensidad, lo que facilitó los trabajos.

Faúndez ha puesto especialmente en valor la participación de agricultores y ganaderos, que acudieron desde el primer momento con sus tractores para colaborar en las tareas de extinción y contención. También ha elogiado la capacidad y experiencia de los profesionales que integraron el dispositivo.

Agricultores y ganaderos acudieron desde el primer momento a la zona del incendio con sus tractores para colaborar en las tareas de extinción y contención. / Cedida

El fuego llegó a sobrepasar la localidad de Rábano, que celebraba la festividad de la Magdalena, y posteriormente entró en una zona de pinar. Sin embargo, las llamas se mantuvieron en la parte baja de la vegetación y no alcanzaron las copas de los árboles.

En torno a las dos y media o tres de la madrugada, el incendio se encontraba apagado, de acuerdo con la información trasladada por Faúndez. A partir de ese momento, el operativo de la Junta de Castilla y León continuó realizando labores de control y consolidación del perímetro con la participación de cinco o seis bulldozers.

El presidente de la Diputación ha señalado que los incendios mantienen diferentes niveles de alerta por precaución, pero ha expresado su confianza en que el episodio quede finalmente “en un susto”. También ha pedido prudencia durante las siguientes horas para evitar que un aumento del viento pueda provocar reproducciones.

Sobre el origen del fuego, Faúndez ha considerado “prematuro” y “frívolo” atribuir una causa concreta. Serán los equipos de investigación los encargados de realizar las comprobaciones necesarias y determinar las circunstancias en las que se inició.

El incendio ha afectado a una zona de monte bajo y a alguna parcela sin cosechar. Según la primera valoración del presidente provincial, no se habrían producido daños medioambientales de gran magnitud, aunque la estimación oficial corresponde a la Junta de Castilla y León, responsable de la dirección del operativo.

Faúndez ha resaltado asimismo la implicación del alcalde de Rábano de Aliste, que permaneció durante toda la noche colaborando con un tractor. Entre otras tareas, participó en la retirada de paredes y obstáculos en puntos a los que no podían acceder los camiones de bomberos: “La colaboración ciudadana ha sido magnífica y el operativo, impecable”, ha afirmado el presidente de la Diputación, quien espera que no se produzcan nuevos incendios durante el resto del verano.

Cuatro camiones y una nodriza de la Diputación

La Diputación de Zamoraparticipó en las labores de extinción con cuatro camiones, dos procedentes de Río Negro y dos de Tierras de Aliste, además de una nodriza incluida en el convenio con la Junta de Castilla y León.

Faúndez ha recordado que las brigadas provinciales ya habían realizado trabajos de limpieza en el entorno de Rábano. También ha insistido en la importancia de mantener despejados los perímetros de los pueblos para reducir el riesgo para las viviendas y sus habitantes.

El presidente provincial confía en que estas actuaciones estén prácticamente finalizadas antes del próximo verano: “Un incendio puede quemar monte, pero una población no puede correr peligro”, ha subrayado.