Cedido

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La cabeza del fuego del incendio de Rábano de Aliste, avanzaba en la madruagda en dirección a Tola

La cabeza del fuego avanzaba en la madrugada en dirección a Tola y se encontraba en una masa de pinar situada entre ambas localidades. Esta zona concentraba buena parte de la atención de los equipos, debido a la presencia de abundante vegetación y al riesgo de que el incendio pudiera ganar intensidad si cambiaban las condiciones meteorológicas.