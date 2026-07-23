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La cabeza del fuego del incendio de Rábano de Aliste, avanzaba en la madruagda en dirección a Tola

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La cabeza del fuego del incendio de Rábano de Aliste, avanzaba en la madruagda en dirección a Tola

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La cabeza del fuego avanzaba en la madrugada en dirección a Tola y se encontraba en una masa de pinar situada entre ambas localidades. Esta zona concentraba buena parte de la atención de los equipos, debido a la presencia de abundante vegetación y al riesgo de que el incendio pudiera ganar intensidad si cambiaban las condiciones meteorológicas.

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