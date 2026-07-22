Un incendio en Rábano de Aliste moviliza 25 medios en su último día de fiestas
Las llamas se encuentran junto al municipio, que este miércoles celebra la última jornada de sus fiestas en honor a Santa María Magdalena.
Un incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en Rábano de Aliste ha movilizado un importante dispositivo de extinción debido a la cercanía de las llamas al núcleo urbano. El fuego se ha iniciado a las 19:34 y coincide con el último día de las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, una circunstancia que ha generado preocupación entre los vecinos.
Las imágenes captadas desde el pueblo muestran una gran columna de humo elevándose muy cerca de las viviendas, mientras un helicóptero participa en las labores de extinción para tratar de frenar el avance del incendio.
Veinticinco medios han trabajado para contener las llamas
Durante la tarde de hoy han participado en el operativo cinco agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, siete autobombas, cuatro bulldozer, una ELIF/BRIF y dos medios aéreos, entre helicópteros e hidroaviones, que trabajan para controlar el fuego y evitar que se aproxime al casco urbano.
Los equipos de extinción continúan actuando sobre el terreno mientras los vecinos permanecen pendientes de la evolución de un fuego declarado en una jornada especialmente señalada para la localidad.
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