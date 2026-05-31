Escucha la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del 31 de mayo de 2026

Dice uno de los clásicos refranes que tenemos que “cada uno en su casa y Dios en la de todos”. Un refrán del que pensamos que, como en él mencionamos a Dios, ya lo podemos llevar a nuestra vida, en el día a día, los cristianos. Poniendo a Dios por medio, según nuestros criterios, hacemos de este refrán (que está muy lejos de un Maestro que no vivió en una casa sino en los caminos) algo compatible con la fe.

Y es que con este refrán se nos está lanzando una invitación que tiene una gran actualidad porque vivir “cada uno en su casa” es la propuesta a vivir encerrados en las propias ideas, en la propia comunidad (con aquellos que son, piensan y viven como yo), en los propios caprichos (“porque yo lo valgo”, decimos con acierto, pero sin darnos cuenta de que el que está a mi lado porque caminamos todas juntas, también lo vale y que la tierra que pisamos “también lo vale”). Es, en definitiva, un refrán que nos muestra la actualidad de la gran pandemia de nuestro mundo, la pandemia de la indiferencia y el egoísmo provocada por el virus del individualismo.

Es cierto que, como seres humanos, necesitamos tener momentos de tranquilidad, de soledad, de poder respirar con uno mismo. Momentos en los que necesitamos estar concentradas en algo sin que nadie nos moleste… Momentos en los que debemos cultivar nuestra propia interioridad. El problema surge cuando esos momentos los convertimos en la rutina habitual de nuestra vida. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿realmente el individualismo que estamos viviendo nos está haciendo más felices, nos está llevando a tener una vida más plena?

Desde luego, algo que podemos ver en nuestro día a día, es que esta manera de entender la vida, sintiendo que todo lo de nuestro alrededor tiene que estar a nuestro servicio, nos está llevando a que muchas asociaciones dejen de funcionar y los derechos van retrocediendo (aunque no seamos conscientes de ello), y los concejos (que eran un estilo de vida comunitario que nos hacía salir juntos de las dificultades) están cada día más débiles… y nuestros pueblos se vacían.

Lo cierto es que tengo la sensación de que vivimos de espaldas a lo que es nuestra propia esencia. Nos guste o no, las personas somos seres sociales, pertenece a nuestra ser más profundo y todo lo que nos aleje del encuentro con el otro, no de manera puntual, sino como estilo de vida permanente, nos está debilitando como sociedad y como personas. Puede que no lo notemos, pero la debilidad de nuestras relaciones sociales está trayendo consigo muchas enfermedades, muchas debilidades personales. Podemos poner un ejemplo: si nos pasamos el día comiendo patatas fritas de bolsa, gusanitos, bollería industrial y bebiendo refrescos azucarados, no vamos a sentir hambre incluso vamos a tener la sensación de saciedad, pero nuestro organismo va a ir enfermando. Lo mismo le ocurre a nuestro ser cuando lo alimentamos con el individualismo, con el intento de conseguir que todo gire a nuestro alrededor: podremos tener la sensación de estar en lo correcto, pero nuestras emociones van enfermando, nuestro ser se va destruyendo.

Pero si damos un salto más podemos decir que la destrucción de nuestras relaciones sociales por el egoísmo individualista no solo va contra nuestra esencia fisiológica y psicológica, sino que va contra nuestra esencia como seres que somos “imagen y semejanza de Dios”. Dios nos ha creado según su manera de ser. Y Dios es comunidad. Por eso, todo lo que sea alejarnos de la vida comunitaria, es alejarnos de Dios y de nuestro propio ser.

Esta es la fiesta que celebramos hoy: la solemnidad de la Santísima Trinidad, una fiesta que, más allá de las necesarias comprensiones racionales, nos invita a contemplar a Dios como una comunidad de vida y amor entre tres personas que forman una unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo formando un solo Dios.

Y, en cristiano, toda contemplación nos tiene que llevar a la acción. Una acción que comienza con un sueño: soñar una única humanidad, unida a toda la creación en el respeto a la diversidad. Y todo ello, a imitación del Dios trinitario, movidos por el amor. Un Dios que nos está diciendo que, además de vivir en comunidad, las personas somos comunidad.

Y la vida comunitaria al estilo de Dios nos debería llevar a intentar construir nuestro mundo desde este estilo divino del que nos ha hablado en el evangelio. Un estilo que pasa por no olvidar tres cosas:

En primer lugar, la entrega generosa. Dice el evangelio de Juan que “tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito”. No es el sacrificio cruel de un juez que busca la sangre como precio. Es, simplemente, una entrega cargada de amor… Una entrega de la que saben, perfectamente, día a día, tantas madres, tantos padres y tantas personas que construyen un mundo mejor y sufren la persecución por ello. Por eso, quien vive en el compromiso solidario (confiese o no la fe en Dios) está siendo su “imagen y semejanza” y, además, se está construyendo como persona caminando hacia una vida plena porque es vivir en la fidelidad a nuestra verdadera esencia.

Pero, en segundo lugar, es una construcción que pasa por el encuentro abierto y amable de unos con otros. Sin juicios, porque si queremos ser “semejanza de Dios” no podemos olvidar que Él “no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él”. Me cuesta mucho entender que pueda haber cristianos que confiesen la Trinidad, que hagan con devoción la señal de la cruz diciendo: “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” y vivan en la indiferencia comunitaria e incluso en el juicio permanente ante el otro, ante el distinto.

Sin embargo, hay un tercer matiz que debemos tener en cuenta y es que, la bondad de Dios, no le hace permanecer impasible ante la barbaridad humana, aunque (y esto es importante) no es él el que juzga, son nuestros propios actos porque “el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios” y el Unigénito de Dios es el que pasa hambre, el que está excluido porque él nos lo dijo: “lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo” (Mt 25,45). Nosotros mismos nos ponemos en evidencia ante Dios y ante los demás con nuestros actos de indiferencia culpable o juicios de odio.

En este día de la Trinidad, Dios nos está invitando a dejar la senda estéril del individualismo para caminar unidos hacia el sueño compartido de una única y diversa (que no dispersa) humanidad en comunión con la naturaleza.

¿Por qué no nos arriesgamos y empezamos a construir comunidad? Quizá así encontremos la vida plena.