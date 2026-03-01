El celador de Medio Ambiente fallecido en Mahíde a los 66 años iba a jubilarse en junio

Consternación en el pueblo de Mahíde que en la mañana de este domingo ha perdido a un vecino y agente de Medio Ambiente de la Junta, durante su jornada laboral en la sierra. A sus 66 años, el celador tenía previsto jubilarse en junio, apenas 3 meses antes de cumplir los 67 años.

El varón, de iniciales J. A. B. perdía la vida en una zona de difícil acceso conocida como "La Furnia" y que obliga a su desplazamiento por todoterrenos o bien por vía aérea. Fue su compañero de trabajo quien alertó de su indisposición a los servicios de emergencias que no pudieron más que confirmar su muerte. La misa-funeral tendrá lugar mañana lunes a las 13:30 horas en la iglesia parroquial de Santa María Egipciaca de Mahíde.

El luctuoso suceso tenía lugar a las 11:39 horas, momento en el que su compañero daba aviso a la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León manifestando una repentina indisposición. La ubicación exacta fue localizada por el Centro Coordinador de Emergencias.

La compleja orografía del terreno, en plena sierra de Mahíde, recomendaba el traslado de los servicios sanitarios por helicóptero –las ambulancias no pudieron acceder por debajo del puente que da acceso a la zona– movilizándose hasta la zona dos aeronaves, una de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores (uno de ellos enfermera) junto a una unidad medicalizado "Helicopter Emergency Medical Service" (HEMS). A su llegada, los servicios sanitarios efectuaron sin éxito las maniobras de reanimación confirmando su fallecimiento.

Inmediatamente, se dio aviso a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, al médico forense y Juez de guardia para efectuar el levantamiento del cadáver sobre las 13:30 horas. Los restos ya sin vida fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Zamora para la realización de la autopsia.

Hasta la zona también se desplazó el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Zamora, los Bomberos del Parque "Tierras de Aliste" del Consorcio provincial con base en San Vitero así como personal de Medio Ambiente de Zamora.

A la espera de conocer los resultados de la autopsia que determinarán la causa concreta del fallecimiento, todo apunta a una muerte "fulminante" en la que apenas le dio tiempo a confirmar su indisposición previo a desfallecer.

A punto de completar su vida laboral, J. A. B. iba a jubilarse en junio, apenas tres meses antes de cumplir los 67 años, momento en el que cumplía con el tiempo de cotización exigido.

Noticias relacionadas

"Estamos todos desolados". La alcaldesa de Mahíde, María Asunción Audina Leal, ha mostrado su pesar tras la pérdida de un vecino con el que había hablado apenas una hora antes del triste desenlace: "Todo el mundo le quería".