Lonja Agropecuaria de Zamora (15 de septiembre 2026): el precio de los lechones encadena un mes sin variaciones

Semana de inmovilismo en la Lonja Agropecuaria de Zamora que suma un mes sin variaciones en el precio de los lechones, mientras que mantiene la progresiva subida de los precios de referencia aplicados a la mesa de porcino de cebo.

Las cotizaciones del lechón tanto de gran partida como de recogida de pequeñas partidas se mantienen en los 47 y 41 euros la unidad desde el pasado 18 de agosto, a dos euros de alcanzar su cotización mínima. En el caso de los tostones de sacrificio, los precios de referencia se mantienen sin cambios desde el 30 de junio, con precios de referencia de 15 y 24 euros la unidad, respectivamente.







En el caso de la mesa de porcino de cebo, los principales tipos registran un nuevo incremento en las cotizaciones para el selecto, normal y graso frente al desvieje y el ibérico pienso de hasta 150 kilogramos que no anotan cambios.

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Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de cereales y del ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.