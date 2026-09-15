Castilla y León prevé aumentar la cosecha de uva hasta los 329 millones de kilos, un 10,5% más

Castilla y León prevé una cosecha de más de 329 millones de kilogramos de uva en la temporada de 2026, lo que supone un incremento del 10,57 % respecto a 2025 y del 11,23 % respecto a la media quinquenal.

Son datos ofrecidos este martes por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta dentro del acto en el que su titular, Joaquín Antonio Pino, ha detallado un estudio propio de la Junta sobre los costes de producción de uva para vinificación en la Denominación de Origen Protegida Rueda para la campaña 2026.

El trabajo se presenta coincidiendo con una campaña de vendimia que en Castilla y León se desarrolla con un adelanto generalizado respecto a un año normal, debido principalmente a la elevada humedad registrada durante la primavera y a las altas temperaturas del verano.

Esos factores han acelerado la maduración de la uva y han obligado a realizar un seguimiento estrecho de los parámetros de calidad.

La Consejería ha explicado que, en términos generales, los viñedos de la Comunidad presentan un buen estado sanitario y una buena calidad potencial de la uva.

La previsión inicial de cosecha para 2026 se sitúa por encima de los 329 millones de kilogramos de uva, lo que supone un incremento previsto del 10,57 % respecto a 2025 y del 11,23 % respecto a la media quinquenal.

En concreto, a 14 de septiembre ya se habría vendimiado el 58 % de la producción estimada para el conjunto de Castilla y León.