Las opas reclaman mano dura contra las prácticas abusivas en el mercado cerealista

Las principales organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León han elevado el tono ante la crisis que atraviesa el sector cerealista y reclaman una mayor intervención de las administraciones vigilando y sancionando las importaciones masivas y garantizando que los precios cubran los costes de producción.

La denuncia realizada por Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL apunta a la responsabilidad de los operadores comerciales que "acuerdan y determinan los precios de compra a los cerealistas de la comunidad". Una advertencia que realizan ante la proximidad de la celebración, el próximo 16 de septiembre en Valladolid, de la Bolsa Internacional de Cereales del Duero, un encuentro organizado por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe) en el que se darán cita brókeres, operadores, empresas y profesionales vinculados al comercio de cereales, oleaginosas y otros granos.

Las organizaciones agrarias llevan denunciado desde hace meses "el hundimiento de los precios y por lo tanto de rentabilidad del sector cerealista", lo que está provocando una situación "límite" entre los agricultores de Castilla y León, aseguran. Por ello, exigen a las administraciones que respalden al sector más allá de las ayudas directas actuando directamente "contra los especuladores que se enriquecen a costa de los productores".

En un comunicado, denuncian las prácticas abusivas cometidas por comerciantes, corredores y brokers que conforman la Bolsa Internacional de Cereales del Duero a los que piden que apuesten por el cereal local y "dejen de comprar cantidades ingentes de mercancía en puerto, procedente en muchos casos de países extracomunitarios con estándares de producción mucho más bajos". Recuerdan que la producción cerealista de Castilla y León cuenta con mayores garantías de trazabilidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Ante el temor de que la petición "caiga en saco roto", las opas reivindican la intervención de las autoridades competentes -tanto a nivel nacional como europeo- para que se establezcan "contingentes a las importaciones de cereal, limitando la entrada de grano foráneo a lo estrictamente necesario" para evitar presiones a la baja que distorsionen el mercado.

Asimismo, instan a que se vigilen y sancionen "duramente" las prácticas abusivas "que se resumen en que los agricultores no pueden percibir precios por debajo de costes, lo que además incumple la Ley de la Cadena Alimentaria", advierten.

Las organizaciones agrarias consideran que un acto como el de la Bolsa Internacional de Cereales del Duero debería servir para "propiciar el entendimiento y el trato leal con los cerealistas españoles" y no "para ejercer su habitual posición de fuerza y de codicia", razón por la cual "no se entendería que agricultores o empresas con verdadero compromiso con la agricultura" tomaran parte en este acto.