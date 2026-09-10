Agricultura impulsa una gestión más eficiente de la PAC con 365.000 euros para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
El contrato tiene como finalidad garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas informáticas vinculadas a la gestión interna de estos expedientes
E. V.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un montante de 365.632 euros destinados a la contratación del servicio de desarrollo de funcionalidades de la aplicación para la tramitación interna de expedientes acogidos a la solicitud única de la Política Agraria Común (PAC) 2026-2027.
Con este contrato se persigue garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de las herramientas informáticas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental vinculadas a la gestión interna de estos expedientes, mediante la realización de las necesarias tareas de desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de las aplicaciones.
La actuación permitirá implementar una gestión más eficiente al mejorar y agilizar los procesos de tramitación de los expedientes correspondientes a la Solicitud Única. De esta manera se garantiza el adecuado funcionamiento de los sistemas informáticos necesarios para la gestión de las ayudas.
El servicio se desarrolla conforme al Acuerdo Marco para la realización de servicios de desarrollo de sistemas de información destinados a la gestión de las ayudas del Organismo Pagador y sus registros asociados durante el periodo de la PAC 2021-2027.
El contrato, con un plazo de ejecución de 19 meses, contempla las actuaciones correspondientes a las campañas de la Solicitud Única de 2026 y 2027, así como los trabajos de preparación del periodo 2028.
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