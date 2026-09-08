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Lonja de Zamora (8 de septiembre 2026): El precio del porcino, al alza, y sin cambios en los lechones

Una semana más la cotización del porcino selecto, normal y graso es la única que experimenta cambios y aumenta tres céntimos de euro

Lechones en una nave de porcino.

Lechones en una nave de porcino. / Archivo

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M. J. Cachazo

Una semana más, la Lonja Agropecuaria de Zamora tan solo ha aplicado una ligera subida en el precio de referencia del porcino, mientras que el de los lechones y tostones se mantiene respecto a la sesión celebrada hace siete días.

Así, las cotizaciones del porcino selecto, normal y graso experimentan un aumento de tres céntimos de euros, mientras que las de las cerdas de desvieje y del ibérico de pienso de hasta 150 kilos se mantienen respecto a las fijadas hace una semana.



En el caso de los lechones de gran partida y de recogida, los precios no varían y se mantienen en 47 euros y en 41 euros por unidad, respectivamente.

Por su parte, en la cotización de los tostones tampoco se han introducido cambios y se mantiene en 15 euros por unidad, en el caso de los que pesan hasta 8 kilos, y de 24 euros por unidad para los que superan el citado peso.

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Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de cereales y del ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.

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