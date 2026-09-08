Lonja de Zamora (8 de septiembre 2026): El precio del porcino, al alza, y sin cambios en los lechones
Una semana más la cotización del porcino selecto, normal y graso es la única que experimenta cambios y aumenta tres céntimos de euro
Una semana más, la Lonja Agropecuaria de Zamora tan solo ha aplicado una ligera subida en el precio de referencia del porcino, mientras que el de los lechones y tostones se mantiene respecto a la sesión celebrada hace siete días.
Así, las cotizaciones del porcino selecto, normal y graso experimentan un aumento de tres céntimos de euros, mientras que las de las cerdas de desvieje y del ibérico de pienso de hasta 150 kilos se mantienen respecto a las fijadas hace una semana.
En el caso de los lechones de gran partida y de recogida, los precios no varían y se mantienen en 47 euros y en 41 euros por unidad, respectivamente.
Por su parte, en la cotización de los tostones tampoco se han introducido cambios y se mantiene en 15 euros por unidad, en el caso de los que pesan hasta 8 kilos, y de 24 euros por unidad para los que superan el citado peso.
Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de cereales y del ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
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