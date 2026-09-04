La Junta activará este mes una nueva línea de ayudas por los incendios: balsas comunitarias y reparación de vallados y caminos

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, activará el próximo 21 de septiembre una nueva línea de ayudas orientadas a recuperar la capacidad productiva de las explotaciones afectadas por los incendios.

La medida avanzada por el consejero Joaquín Antonio Pino en el marco del Consejo Agrario a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, permitirá financiar actuaciones de reparación de instalaciones agrícolas, ganaderas y apícolas, reconstrucción de vallados y cercados, ejecución de balsas comunitarias para el abastecimiento de ganado extensivo y restauración de caminos rurales.

Una línea que el Ejecutivo ya ha trasladado a los responsables de las Opas mediante la remisión de los modelos de declaración responsable necesarios para agilizar la tramitación de estas medidas.

A estas medidas anunciadas se sumarán asimismo futuras actuaciones con las que la Junta busca para impulsar las concentraciones parcelarias en los municipios afectados y medidas urgentes destinadas a garantizar la alimentación y la disponibilidad de agua para las especies protegidas y cinegéticas. El consejero asegura que "la respuesta no puede limitarse a una primera ayuda" apostando por "acompañar a los profesionales afectados desde la atención inmediata hasta la recuperación de sus instalaciones, sus infraestructuras y su capacidad productiva".

Casi 400 beneficiarios y 200 explotaciones atendidas

La Junta ha puesto en valor la respuesta inmediata habilitada a los titulares de explotaciones agroganaderas afectadas por los incendios. El seguimiento de daños realizado desde el primer momento ha sido clave a la hora de atender las necesidades más urgentes y facilitar la recuperación de las cabañas afectadas.

Para garantizar la continuidad de las explotaciones afectadas y dentro del plan de apoyo de emergencia, hasta el pasado 1 de septiembre se han realizado 413 repartos de alimentación y paja destinados a 186 explotaciones ganaderas de las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora. Una atención extendida al sector apícola al que se ha garantizado el suministro de alimento para un total de 1.516 colmenas pertenecientes a 30 apicultores afectados por los incendios.

Paralelamente, la Junta puso habilitó una línea extraordinaria de ayudas directas con un primer listado de 339 beneficiarios a los que se les ha abonado un pago inicial de 5.500 euros por explotación, lo que supone una movilización global de 1.864.500 euros. El pasado 2 de septiembre se ordenó ya el pago a estos beneficiarios, día en el que se publicó un segundo listado de 48 beneficiarios que percibirán otros 264.000 euros en su conjunto.

Esta ayuda inicial podrá incrementarse, en función de la valoración definitiva de los daños y de los baremos establecidos, hasta un máximo de 25.000 euros por explotación. Para ello, ya se encuentra disponible el correspondiente modelo de declaración responsable.