La Alianza UPA-COAG denuncia retrasos de hasta un año en el pago de indemnizaciones por ataques de lobos

La Alianza UPA-COAG ha exigido el abono de las indemnizaciones pendientes a ganaderos afectados por ataques de lobos que llegan a acumular "en algunos, casos, un año de retraso", unas cantidades que en su conjunto la organización estima que podrían superar los diez millones de euros.

Una reclamación que la organización profesional agraria conjunta ha trasladado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en el marco del Consejo Agrario celebrado este viernes.

Durante el encuentro, recuerdan la "deuda pendiente" con un sector que está sufriendo unos daños económicos "elevadísimos" que "suponen un quebranto en lo patrimonial de los ganaderos afectados, así como un desasosiego continuo ante el temor de nuevas lobadas y el retraso de las compensaciones estipuladas", insistieron fuentes de la Alianza.

Reclaman actuaciones "ante los gravísimos problemas de precios y costes que está viviendo el sector ganadero" además de una respuesta "ágil y diligente" por parte de la Consejería de Agricultura presidida por Joaquín Antonio Pino.

Por último, la Alianza ha reclamado al consejero que "ponga en marcha sus nuevas atribuciones en esta materia para que el Gobierno regional cumpla con su deber e indemnice ya mismo todos los expedientes por ataques de lobos".