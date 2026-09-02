La Junta ordena el pago inmediato de las primeras ayudas a agricultores y ganaderos afectados por los incendios en Zamora

La Junta de Castilla y León ha ordenado el pago inmediato de 1.864.500 euros en las cuentas de 339 agricultores, ganaderos y apicultores profesionales afectados por los incendios de este verano en las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora. El abono en la cuenta de los beneficiarios se realizará mañana, 3 de septiembre, por valor de 5.500 euros por explotación.

De esta forma, cada afectado percibirá esta primera ayuda que podría verse incrementada hasta un máximo de 25.000 euros por explotación, en función de la valoración definitiva de los daños sufridos.

El abono de este pago inicial se produce una vez completada la tramitación administrativa de las ayudas ya concedidas y autorizada la correspondiente orden de pago. La Consejería ha dado prioridad a la resolución de este expediente con el fin de que los fondos lleguen a los afectados en el menor plazo posible.

El objetivo es proporcionar liquidez inmediata a las explotaciones afectadas para contribuir al mantenimiento de la actividad mientras se completa la valoración definitiva de los daños. Los incendios han provocado afecciones sobre cultivos e instalaciones agropecuarias, destrucción de colmenas y muerte o desaparición de ganado, con consecuencias directas sobre la capacidad productiva de numerosas explotaciones.

Rápida respuesta

Estas ayudas forman parte del primer paquete de medidas incluido en el programa de recuperación para las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2026. Paralelamente, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental continuará la valoración de daños con el fin de concretar, cuando proceda, las medidas complementarias necesarias para favorecer la recuperación de las explotaciones afectadas.

La Junta de Castilla y León ha agilizado y simplificado la tramitación de las ayudas bajo la prenua de garantizar el apoyo económico necesario y decisivo para mantener y recuperar la actividad de sus explotaciones.

Para garantizar la pronta actuación, la Junta ha postado por simplificar procedimientos administrativos, reducir cargas innecesarias y facilitar una respuesta rápida a los profesionales del sector agrario cuando las circunstancias lo requieren.

Noticias relacionadas

El próximo paso pasa por avanzar en la valoración para determinar los daños definitivos y concretar, cuando proceda, las medidas complementarias necesarias para favorecer la recuperación de las explotaciones, preservar el tejido económico y el empleo del medio rural y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.