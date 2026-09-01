El acuerdo UE-Mercosur bajo la lupa: UCCL advierte de la suspensión de importaciones de productos de Brasil

Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha criticado a la Comisión Europea por haber impulsado la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de que existían dudas sobre el cumplimiento por parte de Brasil de determinadas normas y que ahora obligan a suspender las importaciones de determinados alimentos brasileños, tales como la carne de vacuno y productos avícolas.

La organización considera especialmente grave que esta situación se produzca apenas unos meses después del inicio de la aplicación provisional del acuerdo y vuelve a poner sobre la mesa las dudas que ya había planteado respecto a la reciprocidad y a las condiciones de competencia entre las producciones europeas y las procedentes de terceros países.

Además, recuerda que las sospechas sobre el incumplimiento por parte de Brasil de las normas europeas relativas a los antimicrobianos no son nuevas y considera especialmente preocupante que la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur se pusiera en marcha el 1 de mayo, mientras seguían pendientes cuestiones relevantes relacionadas con las garantías de cumplimiento de las normas comunitarias. En este sentido, subraya que la Comisión Europea reconoce ahora que Brasil no ha proporcionado garantías suficientes y mantiene una auditoría en el país, mientras que para determinados productos todavía no se han aportado las garantías necesarias.

“¿Quién se va a hacer responsable de los perjuicios para la salud que hasta ahora se hayan podido ocasionar si se demuestra que estos productos no cumplían las normas europeas?”, se pregunta la organización, a la vez que añade que "lo que está sobre la mesa hoy ya estaba flotando en el ambiente antes del 1 de mayo y, a pesar de todo, se decidió seguir adelante con la aplicación provisional del acuerdo”.

"Garantías equivalentes"

Para UCCL, el problema vuelve a poner de manifiesto una cuestión fundamental: “no puede exigirse a los agricultores y ganaderos europeos el cumplimiento de unas determinadas normas sanitarias, medioambientales, de bienestar animal o de producción y, al mismo tiempo, permitir la entrada de productos procedentes de países que no ofrecen garantías equivalentes”.

Además, recuerda que el procedimiento institucional del acuerdo sigue generando controversia y que el Parlamento Europeo ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre su compatibilidad con los Tratados. “Nunca entenderemos las prisas por poner en marcha UE-Mercosur cuando todavía existían dudas importantes y cuando el propio proceso institucional no estaba completamente cerrado”, señala

En otro orden de cosas, UCCL advierte de que los efectos del acuerdo ya se están trasladando al mercado de vacuno de carne. Según la organización, en determinadas lonjas estatales se están registrando caídas de entre el 10 y el 13 por ciento respecto a los niveles anteriores a la entrada en vigor provisional, en un contexto en el que algunos operadores de los eslabones superiores de la cadena estarían utilizando la nueva situación comercial como argumento de presión para intentar reducir los precios percibidos por los productores.

Ante esta situación, reclama que la Comisión Europea realice un seguimiento exhaustivo de los efectos del acuerdo sobre los mercados agrarios europeos y que los mecanismos de salvaguardia se activen con rapidez cuando exista riesgo de perjuicio para los productores.