Unión de Uniones denuncia que el 15% de las ayudas para paliar el alza de los fertilizantes y el gasóleo no se han adjudicado
La organización agraria ha señalado que "las ayudas todavía no han llegado a muchas explotacionesy que los productores han estado asumiendo incrementos del 12 % en fertilizantes y del 25 % en gasóleo desde enero
EFEAGRO
Unión de Uniones ha enviado una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que pide agilizar el pago de las ayudas pendientes por el aumento del precio de los fertilizantes y del gasóleo, así como por el impacto de las borrascas.
La organización agraria ha señalado que "las ayudas todavía no han llegado a muchas explotaciones" y que los productores han estado asumiendo incrementos del 12 % en fertilizantes y del 25 % en gasóleo desde enero hasta julio de este año.
Unión de Uniones ha explicado que estos gastos repercuten "directamente" en los costes de producción y no se han trasladado en la misma proporción al resto de la cadena alimentaria, "comprometiendo la rentabilidad".
"El Ministerio no puede irse de vacaciones al completo un mes dejando la situación como está", ha denunciado la organización.
Además, las fuentes han insistido en que las ayudas relativas a las borrascas en Andalucía y Extremadura "siguen la misma línea" y que continúa pendiente el último listado de beneficiarios, que debe permitir incorporar y resolver numerosos expedientes que no han sido incluidos en las publicaciones anteriores.
Según las estimaciones de la organización, todavía quedarían cerca del 15 % del presupuesto sin adjudicar.
Unión de Uniones ha subrayado la urgencia de la publicación de estos listados definitivos para que los agricultores que no hayan podido percibir las ayudas, por distintas causas como traspasos o herencias, puedan presentar recurso para acceder a la ayuda que les corresponde.
"Entendemos que puede ser compleja la gestión, pero ya han pasado muchos meses y creemos que ha habido tiempo suficiente para resolverlo", han añadido las fuentes.
La organización considera "imprescindible" acelerar los trámites y que la Administración "tenga en cuenta" que la demora en la publicación de los listados retrasa la posibilidad de los agricultores para presentar alegación y recurso.
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