Lonja de Zamora (25 de agosto 2026): Ligera subida del precio en el porcino de cebo
El lechón mantiene los precios de la sesión anterior y tanto la mesa de ovino como la de cereal continúan sin cotizar
La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado este martes 25 de agosto una nueva subida en los precios de la mesa de porcino, continuando de esta manera la tendencia alcista que se viene registrando durante varias semanas.
En la mesa de porcino de cebo tanto el selecto, el normal y el graso han experimentado una subida de 0,025 euros, mientras que las cotizaciones del desvieje han incrementado 0,01 euros su precio, situándose en 0,36 euros el kilogramo.
Por su parte la mesa de los lechones no ha sufrido ningún tipo de variación, manteniendo de esta manera el mismo precio que el de la sesión anterior.
Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de ovino y cereal en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
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