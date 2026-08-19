La patata, un sector estratégico en Castilla y León con un millar de hectáreas sembradas en Zamora

La patata ocupa una posición estratégica dentro de la agricultura de Castilla y León, principal comunidad productora de España con una superficie sembrada de 19.437 de hectáreas un 12% superior a la de 2024. La mayor superficie sembrada se concentra en las provincias de Valladolid 29% (5.578 hectáreas) y Salamanca 27% (5.242 hectáreas), mientras que Zamora se sitúa en 1.070 hectáreas, con un aumento respecto a 2024 cuando contabilizó 863. Así, Zamora se encuentra entre las provincias con menor superficie sembrada, solo por delante de Palencia y Soria.

Los rendimientos varían entre 37 toneladas/hectárea y 50 toneladas/hectárea en el conjunto de la Comunidad. En la cosecha del año pasado la media de Castilla y León fue de 44,8 toneladas por hectárea, cuatro puntos más que en Zamora, donde se contabilizó un rendimiento de 40 toneladas por hectárea frente a los casi cincuenta de Valladolid, Segovia y Ávila. Así, en términos de producción esperada, según los datos publicados en diciembre de 2025, destaca Valladolid con 49,5 t/ha, el mayor rendimiento, seguida de Segovia con 49,2 t/ha. El resto de los rendimientos son Soria 38,0 t/ha; Burgos 38,0 t/ha; Salamanca 42,3 t/ha; León 41,5 t/ha; Zamora 40,0 t/ha; Ávila 48,9 t/ha; y Palencia 37,3 t/ha.

Presentación del Estudio de la patata en Bercero (Valladolid) / Cedida

Así se deprende del ‘Estudio de los costes de producción del cultivo de patata en Castilla y León’ en la campaña 2024-2025, que ha sido presentado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino en el municipio de Bercero (Valladolid). Acto en el que han participado representantes del sector y de sus organizaciones profesionales agrarias, así como de la Organización Interprofesional de la Patata de Castilla y León, con quienes la Consejería mantiene una estrecha colaboración para reforzar la competitividad, la rentabilidad y la promoción de este cultivo estratégico para la Comunidad.

El objetivo general de este Estudio es un cálculo estimativo de los costes de la producción del cultivo de la patata en regadío en la Comunidad de Castilla y León. “Aunque los costes reales dependerán de la especificidad de cada explotación, en este estudio se recogen unas características promedio que pretenden ser una herramienta para aportar información y transparencia”, ha señalado Joaquín Antonio Pino. No en vano, la Ley de la Cadena Alimentaria establece la obligación de conocer la totalidad de los costes de producción en la actividad agraria, garantizando un reparto equitativo de los beneficios en toda la cadena alimentaria.

El coste calculado para la producción de patata en la campaña 2024-2025 por kilogramo producido oscila entre 0,1752 euros/kg en Valladolid y 0,1884 euros/kg en Burgos, la provincia de Valladolid que es la que más superficie siembra, le sigue Salamanca con 0,1800 euros/kg. Estas diferencias reflejan la variación en la eficiencia productiva y estructura de costes de cada provincia, la media ponderada para toda la comunidad de Castilla y León se sitúa en 0,1793 euros/kilogramo y el coeficiente de variación inferior al 2%. El resto fueron Avila 0,1786 euros/kg, León 0,1802 euros/kg, Palencia 0,1849 euros/kg, Segovia 0,1795 euros/kg, Soria 0,1838 euros/kg y Zamora 0,1819 euros/kg.

Presentación del Estudio de la patata en Bercero (Valladolid) / Cedida

Aunque la superficie cultivada se sitúa este año en torno a las 16.600 hectáreas, frente a las cerca de 19.500 hectáreas de la campaña anterior, la Comunidad mantiene un liderazgo indiscutible en este cultivo, con una producción próxima a las 900.000 toneladas y alrededor del 50 % del total nacional. Se trata de un cultivo de elevado valor añadido, estrechamente ligado al regadío, que genera actividad económica, empleo y una importante industria de almacenamiento, selección, transformación y comercialización asentada en el territorio. Las previsiones actuales apuntan además a una campaña con buenas perspectivas tanto de producción como de calidad.

El estudio presenta un mercado de la patata complejo en el que la balanza comercial española es estructuralmente deficitaria. Somos un país netamente importador de patata donde el aumento de los costes de producción, la volatilidad de los precios de la energía, los fertilizantes y los productos fitosanitarios ejercen una presión constante sobre los márgenes de rentabilidad de los agricultores.

Este estudio revela que los costes totales medios de un cultivo genérico de patata en regadío en Castilla y León en 2025 fueron de 8.023,75 euros/ha, para un rendimiento esperado de 44,7 t/ha de patata estándar de consumo o industrial, por lo que el coste unitario de producción de patata sería de 0,18 euros/kg (179,30 euros/tonelada).

Para la elaboración del estudio que hoy se ha presentado se han tenido en cuenta los costes directos e indirectos de producción, sin considerar las posibles ayudas que puedan percibir los agricultores.

Producción

El coste total por hectárea varía entre las provincias, siendo la media ponderada por superficie más alto en Segovia y Ávila respectivamente 8.832 euros/ha y 8.735 euros/ha; siendo más bajo en Palencia con 6.899 euros/ha. En Zamora el coste de producción total por hectárea se sitúa en 7.275,91 euros.

Estas diferencias se deben fundamentalmente a las variaciones en los rendimientos previstos, que condicionan las dosis de patata de siembra, los requerimientos de fertilización y la intensidad de los tratamientos fitosanitarios necesarios.

El cultivo de la patata desempeña un papel esencial en la agricultura de Castilla y León y constituye una importante fuente de riqueza, empleo y actividad económica en numerosas zonas rurales de la Comunidad. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental continuará trabajando junto a las organizaciones profesionales agrarias, los productores, la industria y la Organización Interprofesional de la Patata de Castilla y León para fortalecer toda la cadena de valor y garantizar unas condiciones que permitan mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

Y continuará reforzando los controles sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector de la patata, con el objetivo de garantizar unas relaciones comerciales equilibradas y transparentes entre todos los operadores. Estas actuaciones persiguen asegurar que los contratos incorporen adecuadamente los costes efectivos de producción, tal y como exige la normativa vigente.

Consumidores

Se apela también los consumidores para que revisen el etiquetado de la patata que adquieren, tanto en productos envasados como en las ventas a granel, y puedan identificar con claridad su procedencia. Elegir patata de origen nacional contribuye al mantenimiento de una actividad agrícola esencial para el medio rural, favorece la sostenibilidad económica de las explotaciones y ayuda a preservar el empleo asociado a toda la cadena de valor del sector.

La Junta quiere asimismo reconocer el esfuerzo de los agricultores y trasladar a los consumidores la importancia de identificar y valorar la patata de origen nacional, porque detrás de cada kilogramo producido en Castilla y León hay inversión, empleo, profesionalidad y un compromiso permanente con el medio rural.

Uno de los grandes objetivos de esta legislatura es la defensa de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y que esta debe ir acompañada necesariamente de una política orientada al fortalecimiento de la capacidad productiva de Castilla y León. La presentación de este tipo de estudios supone ofrecer a los productores un instrumento de consulta, “Desde la Junta trabajamos para crear las condiciones necesarias para que los agricultores puedan producir más, producir mejor, competir en los mercados nacionales e internacionales y afrontar con garantías los retos futuros” ha apuntado el consejero.