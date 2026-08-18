Lonja de Zamora (18 de agosto 2026): Subida de un euro en los lechones

Tendencia alcista en los precios de referencia de la Lonja de Zamora en su sesión de 18 de agosto de 2026. Los lechones suben un euro la unidad respecto a la semana pasada, pasando de 46 a 47 en el de gran partida y de 40 a 41 euros en el de recogida. Los tostones mantienen cotizaciones.







En la mesa de porcino de cebo hay una ligera subida en el selecto, normal y graso de 0,03 euros; mientras que las cerdas de desvieje cotizan a 0,35, es decir 0,06 más que hace una semana.

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El ibérico de pienso mantiene los mismos precios.