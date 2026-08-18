Lonja de Zamora (18 de agosto 2026): Subida de un euro en los lechones
El porcino de cebo cotiza ligeramente al alza.
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I. G.
Tendencia alcista en los precios de referencia de la Lonja de Zamora en su sesión de 18 de agosto de 2026. Los lechones suben un euro la unidad respecto a la semana pasada, pasando de 46 a 47 en el de gran partida y de 40 a 41 euros en el de recogida. Los tostones mantienen cotizaciones.
En la mesa de porcino de cebo hay una ligera subida en el selecto, normal y graso de 0,03 euros; mientras que las cerdas de desvieje cotizan a 0,35, es decir 0,06 más que hace una semana.
El ibérico de pienso mantiene los mismos precios.
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