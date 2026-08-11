El precio de la leche de vaca se desploma un 15,3% durante el primer semestre del año

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha constatado una rebaja del 15,3% del precio de la leche en el primer semestre del año, caída que ha provocado que 17 ganaderos hayan decidido abandonar la actividad. Ante estos datos, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado la "situación crítica" en la que se encuentra el sector del vacuno de leche, así como un "panorama económico" que vuelve a amenazar la continuidad de muchas ganaderías por el continuo incremento de los costes y unos precios de la leche cada vez más bajos.

En junio de 2026 entregaron leche 8.513 ganaderos de vacuno, casi un 6% menos que el año pasado, continuando la "sangría de granjas" de leche que "lleva años sin mostrar una mejoría". En este sentido, la organización agraria recuerda que cada granja que cierra supone la desaparición de un negocio en el medio rural y, con ella, "de todo el tejido económico que genera a su alrededor".

Según los últimos datos de declaraciones obligatorias correspondientes al mes de junio, el precio medio estatal se situó en 0,469 euros litro, continuando con la tendencia descendente que arrastra desde diciembre de 2025. Desde entonces, el precio ha disminuido todos los meses, hasta acumular una caída de en torno al 14% en junio. A la tendencia descendente en el precio de la leche se suma la caída en el precio de la carne de vacuno y de los terneros frisones.

En el análisis regional, las caídas más acusadas con respecto al mes de mayo se registran en País Vasco, que pasa de 0,555 a 0,510 euros por litro (-8,1 por ciento); Navarra, de 0,510 a 0,482 €/l (-5,5 por ciento); La Rioja, de 0,526 a 0,499 (-5,1 por ciento); Comunidad Valenciana, de 0,540 a 0,515 euros por litro (-4,6 por ciento); y Madrid, de 0,488 a 0,469 (-3,9 por ciento). También descienden Aragón y Cantabria (-2,2 por ciento), Cataluña (-1,9 por ciento), Castilla-La Mancha (-1,7 por ciento), Galicia (-1,3 por ciento), Baleares y Castilla y León (-1,3 por ciento), Extremadura (-1,1 por ciento) y Asturias (-1,0 por ciento).

La organización profesional agraria indicó asimismo que a esta tendencia descendente en el precio de la leche se suma también la caída en el precio de la carne de vacuno y de los terneros frisones, con cotizaciones en torno a un 15 por ciento por debajo de las registradas a comienzos de año, lo que “provoca que el conjunto de ingresos de las granjas se vea mermado de forma muy significativa”.

Esta reducción de ingresos se agrava aún más por el escenario alcista de los costes: “el gasóleo se encuentra a precios un 40 por ciento superiores a los registrados en enero, los forrajes y la paja cotizan en determinados territorios hasta un 35 por ciento por encima de enero y la tendencia de los piensos también se encuentra al alza, ahogando la rentabilidad de las ganaderías de leche”.

Además, señala que mientras el precio pagado al ganadero por la leche no ha dejado de bajar, el precio en el lineal se ha mantenido prácticamente estable durante estos seis meses, cuando incluso “tendría que haber aumentado para poder repercutir el incremento de los costes”. “Industria y distribución están mejorando sus márgenes con la leche mientras hacen perder dinero a los ganaderos”, denuncian desde Unión de Uniones.

“Volvemos a ver cómo industria y distribución impiden un correcto funcionamiento de la cadena de valor y de la formación de precios en la leche”, denuncia David Alonso, responsable de vacuno de leche de Unión de Uniones.

“El sector productor lleva seis meses perdiendo rentabilidad y dudamos mucho de que los eslabones siguientes vayan a entrar también en números rojos. Después dirán que industria y distribución quieren dar estabilidad al sector, pero de nuevo es el ganadero quien absorbe este incremento de costes sin poder repercutirlo al eslabón superior”.