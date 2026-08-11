Lonja de Zamora (11 de agosto de 2026): Ligera subida del precio de los lechones y del porcino
La cotización de los lechones aumenta un euro y se mantiene la de los tostones, mientras que en la mesa de porcino de cebo se registran pequeñas variaciones al alza
La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado este martes 11 de agosto unos precios al alza para los lechones, así como para los diferentes productos que cotizan en la mesa de porcino de cebo.
En concreto, la cotización de referencia de los lechones de gran partida se ha incrementado un euro, al pasar de 45 a 46 euros por unidad, la misma subida que experimentan los lechones de recogida de pequeñas partidas, cuyo precio pasa de 39 a 40 euros por unidad. Por su parte, el precio de los tostones no experimenta ningún cambio respecto al determinado hace siete días.
En la mesa de porcino de cebo, todos los productos experimentan una ligera subida en su cotización, tanto el selecto, como el normal, el graso y el desvieje, mientras que la del ibérico de pienso se mantiene.
Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de ovino y cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
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