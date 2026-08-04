Lonja de Zamora (04 de agosto de 2026): Sin cambios en el precio de los lechones y los tostones
Los productos de la mesa de porcino mantienen los precios de la semana anterior y continuan sin cotizar el ovino y el cereal
Esta semana la Lonja Agropecuaria de Zamora ha presentado una novedad, pues no se ha producido ningún tipo de cambio en las cotizaciones de las distintas las mesas, rompiendo con semanas de bajadas y manteniendo una tendencia que se empezaba a observar la semana anterior.
En la mesa de los lechones, tanto el lechón de gran partida y el de recogido como los tostones de 6 a 8 kilogramos y los de 12 a 15 kilogramos, no han sufrido ningún tipo de variación, manteniendo así las cotizaciones de la semana anterior.
Por su parte, la mesa de porcino ha sufrido esta misma tendencia, al contrario que la semana pasada que tuvo un pequeño descenso, en esta las cotizaciones se han mantenido, provocando que en la sesión no se haya producido ningún tipo de variación.
Una semana más, siguen sin cotizar la mesa de ovino y cereal en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
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