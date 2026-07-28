Lonja de Zamora (28 de julio de 2026): Sin cambios en el precio de los lechones y tostones
Los productos de la mesa de porcino vuelven a experimentar un pequeño descenso y continuan sin cotizar el ovino y el cereal
Al contrario de lo que venía ocurriendo las semanas anteriores, esta vez la Lonja Agropecuaria de Zamora, ha mantenido los precios de la semana anterior en los lechones, rompiendo de esta manera la mecánica de descenso en las cotizaciones que venían arrastrando.
En el caso de los tostones, no se ha producido ningún tipo de cambio, manteniendo así de esta manera por segunda semana consecutiva sus cotizaciones.
Por su parte, los únicos cambios en las cotizaciones se ha producido en la mesa de porcino de cebo. Esta variación la han sufrido el selecto, el normal y el graso y han sufrido una caída de cinco céntimos de euro en sus cotizaciones. En el cao del desvieje y el ibérico, no han sufrido ningún cambio y han mantenido sus cotizaciones.
Una semana más, siguen sin cotizar la mesa de cereal y de ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
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