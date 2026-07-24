El impacto de Mercosur en el vacuno de carne: COAG denuncia caída de precios y pide una investigación

¿El impacto de Mercosur?. COAG achaca a este acuerdo la bajada de las cotizaciones del vacuno de carne y pide la aplicación de las cláusulas de salvaguarda. En la provincia de Zamora la presencia del vacuno de carne destaca por su arraigo en pequeñas explotaciones familiares, el predominio de razas autóctonas que se concentran en la zona oeste, sobre todo en Aliste, Sayago y Sanabria.

La organización agraria ha solicitado a la Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, una reunión bilateral para valorar conjuntamente la posibilidad de que España, como Estado miembro de la Unión Europea, pueda solicitar a la Comisión Europea el inicio de una investigación que permita hacer un uso rápido y eficaz de las cláusulas bilaterales de salvaguardia contempladas en el Acuerdo UE-Mercosur con el objetivo de contrarrestar los efectos negativos de las reducciones arancelarias en el sector vacuno que ya están sintiéndose en las cotizaciones de los bovinos en las principales lonjas de nuestro país.

“Según nuestras estimaciones, el incremento de las importaciones en la UE de carne de vacuno entre enero y abril ya supera en más de un 30% el promedio de las importaciones en el mismo periodo de los tres años anteriores, mientras que la caída del precio medio de dichas importaciones respecto al promedio de los tres años anteriores ya está rozando el 5%”, ha subrayado Isabel Vilalba, responsable en la Comisión Ejecutiva de COAG.

El pasado 1 de mayo comenzó a aplicarse de manera provisional el Acuerdo Comercial Interino (ITA) del Acuerdo UE-MERCOSUR, uno de los dos instrumentos jurídicos que conforman la arquitectura de este tratado bilateral de libre comercio, y que incluye la reducción de aranceles cuyos nefastos efectos ya están impactando en el sector vacuno de carne en el Estado español.

Industrias

“Las industrias importadoras españolas y europeas llevan esperando la ratificación de este Acuerdo desde hace años e iniciaron una escalada en sus importaciones de carne procedente de los 4 países que conforman el Mercorsur ya desde antes del 1 de mayo de 2026”, ha señalado Joaquín Gargallo, responsable de sector Vacuno de Carne de COAG. En 2026 se han incrementado las importaciones españolas de carne de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay un 340% respecto al mismo periodo de 2025, pasándose de 1.838 toneladas de carne de vacuno importadas entre enero y mayo del año pasado a 8.104 toneladas este año. Un 69% de estas importaciones procedieron de Brasil, país recientemente señalado por la Comisión Europea en un informe de auditoría sobre los deficientes controles sanitarios aplicados a la carne bovina destinada a exportación en relación al uso de hormonas en la cría de ganado (prohibido en la UE).

El efecto de estas importaciones ya está sintiéndose de manera notable en los precios pagados en origen a las personas ganaderas españolas en los últimos meses: en lonjas de referencia como Binéfar o Salamanca, los precios en origen han registrado recortes de entre un 8% y un 12% en categorías como añojos y terneras. “Existe una correlación directa e inversa entre la saturación del mercado interno y las cotizaciones del vacuno, aunque también hay una considerable especulación por parte de las industrias importadoras españolas, que han visto ampliado su margen de beneficio durante estos últimos meses a costa de la pérdida del sector productor”, ha matizado Gargallo. A esta saturación del mercado también ha contribuido la paralización de las exportaciones españolas de bovino vivo a Marruecos, mercado que ha sido ocupado, precisamente, por Brasil.

Precios

Si en la semana 1 de 2026 el precio medio del conjunto de categorías de bovinos vivos en España fue de 386,18 €/kg de peso vivo según el MAPA , en la semana 28 (último dato disponible a fecha de hoy) este precio ha descendido hasta los 337,45 €/kg de peso vivo, un 13% menos. La bajada se ha sentido en todas las categorías monitorizadas semanalmente por el MAPA (añojo AR3, vacas DO, novillas ER, terneras ZR, frisones de menos de 1 mes, cruzados de menos de 1 mes y pasteros de 6-12 meses), tal y como puede constatarse en los informes publicados semanalmente por el Ministerio.

COAG ha solicitado una reunión bilateral en la que poder valorar con el Ministerio, por un lado, la posible activación de las cláusulas de salvaguardia del Acuerdo analizando los datos provisionales de importaciones de los meses de mayo, junio y julio que maneje el MAPA y, por otro lado, las medidas a adoptar en relación a la prohibición de las importaciones de carne procedentes de Brasil a partir del próximo 3 de septiembre. “Se trata de dos cuestiones directamente relacionadas con nuestra soberanía alimentaria y en las que creemos que hay que poner el foco”, ha señalado Vilalba.