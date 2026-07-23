El alza en el precio de los cereales todavía está "lejos de cubrir los costes de producción", advierte Asaja

La organización agraria Asaja de Castilla y León valoró la tendencia “alcista” que está protagonizando el mercado de los cereales y las oleaginosas en los últimos días y afirmó que “se debe no tanto a la escasez de grano en los mercados mundiales como a los conflictos bélicos que están impidiendo la exportación desde las grandes potencias productoras, como son Rusia y Ucrania”. Con todo, la opa incidió en que los precios actuales “todavía están lejos de cubrir los costes de producción, más en un año de bajas cosechas, como el actual, en el que en Castilla y León”, informa Ical.

La organización constató que la subida de las cotizaciones “llega en un momento oportuno, ya que la práctica totalidad de lo recolectado está sin vender, en manos todavía de los productores”. En este sentido, Asaja recomienda “prudencia y buen criterio” a los cerealistas, y recuerda que “nadie puede prever el alcance de la subida ni tampoco el momento y alcance de una posterior bajada, que sin duda llegará de nuevo”.

“El deseo de la organización agraria sería unos precios rentables para el productor, estables a lo largo de la campaña, y que en ningún caso se produzca un desabastecimiento del mercado -como ocurrió en el inicio de la guerra de Rusia con Ucrania- que repercuta negativamente en el sector ganadero, justo en unos momentos complicados para el vacuno y el porcino”, indicaron desde Asaja.

Por lo que respecta al girasol, que se comenzará a cosechar en Castilla y León a principios de septiembre, está siguiendo “la misma tendencia que los cereales”, según Asaja. “Aunque las producciones no serán buenas debido a la ausencia de precipitaciones y las olas de calor, siendo además la mayor parte de secano, puede ser un alivio económico para muchos agricultores que lo sembraron por vez primera como alternativa al cereal o sembraron más superficie de la habitual”, comentaron.

Para el maíz faltan dos meses y medio

En cuanto al maíz, Asaja explicó que ha sido el grano que más ha repuntado en las últimas semanas y cotizaba ayer en el mercado de futuros de París a 260 euros la tonelada. No obstante, hasta que comience la recolección, y a pesar de que la cosecha viene adelantada, deberán de pasar todavía más de dos meses. “El maíz es un cultivo estrella en la Europa verde, sobre todo en Francia, donde al ser mayoritariamente de secano se está diezmando por las sucesivas olas de calor”, cerró.