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Lonja de Zamora (21 de julio de 2026): Los lechones vuelven a sufrir una bajada en sus cotizaciones

La cotización de los productos de la mesa de porcino de cebo han vuelto a experimentar un descenso y continúan si cotizaciones tanto la mesa de cereal como la de ovino

Lechones en una granja

Lechones en una granja / Cedida

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Alejandro Escolano

Una semana más, la Lonja Agropecuaria de Zamora, ha vuelto a bajar el precio de los lechones, mientras que los tostones siguen manteniendo las cotizaciones de la semana anterior.

Así pues, el lechón de gran partida ha sufrido una bajada de un euro situándose en 45 euros la unidad, mientras que el lechón de recogida ha sufrido esa misa caída, situándose en 39 euros la unidad.



Por su parte, los diferentes productos de la mesa de porcino de cebo que cotizan en la Lonja de Zamora han vuelto a sufrir una caída de un céntimo de euro, salvo el devieje y el ibérico pienso que mantienen las mismas cotizaciones de la semana anterior.

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Una semana más, siguen sin cotizar la mesa de cereales y de ovino en la Lonja Agropecuaria de Zamora.

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