La Junta convoca ayudas no reembolsables por valor de 4 millones para la mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria

La Junta de Castilla y León ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas destinada a mejorar la competitividad de la industria agroalimentaria de la comunidad, dentro del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León 2028 (Peiacyl). Esta línea se enmarca en la apuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para la trasformación industrial de los productos de los agricultores y ganaderos con el fin de asegurar que el valor añadido generado del sector primario permanezca en este territorio, lo que se traduce en empleo, dinamismo comercial y una oportunidad de desarrollo de los pueblos.

Estas ayudas buscan favorecer la incorporación de herramientas que permitan a las industrias reforzar su competitividad, mejorar su posicionamiento en los mercados y adaptarse a las nuevas exigencias de calidad, seguridad alimentaria e internacionalización. Esta línea, dotada inicialmente con cuatro millones de euros, busca apoyar a las empresas agroalimentarias en la realización de gastos vinculados al aseguramiento de riesgos, la obtención y mantenimiento de certificaciones, así como para la digitalización de su actividad comercial.

La convocatoria contempla ayudas para sufragar gastos derivados de pólizas de seguros que cubran daños en establecimientos industriales, incluyendo obligatoriamente el riesgo de incendio, o seguros de crédito a la exportación para productos elaborados en Castilla y León. También serán auxiliables los gastos de consultoría externa necesarios para la obtención o mantenimiento de certificaciones vinculadas a la producción ecológica y a los productos ibéricos.

Con la convocatoria se refuerza el apoyo a las certificaciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la calidad, incorporando ayudas para actuaciones vinculadas a sistemas y estándares ampliamente reconocidos por los mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, la Junta seguirá apoyando los gastos dirigidos a la implantación y mantenimiento de plataformas de comercio electrónico y a la mejora de la presencia de las empresas en redes sociales, herramientas cada vez más relevantes para la búsqueda de nuevos mercados y la promoción de los productos agroalimentarios de Castilla y León.

La ayuda, de naturaleza directa, se concederá bajo el régimen de mínimis, estableciéndose un porcentaje de subvención del 70 por ciento sobre los gastos aceptados y debidamente justificados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, con una cuantía máxima de 105.000 euros por empresa solicitante.

La tramitación será íntegramente electrónica a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. Las ayudas se concederán mediante concesión directa y las solicitudes se resolverán por orden de presentación hasta agotar el crédito disponible.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León y permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre de 2026 incluido.

Con esta medida, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una industria agroalimentaria moderna, segura, innovadora y competitiva, apoyando inversiones y actuaciones que contribuyan a mejorar su capacidad de crecimiento, su acceso a nuevos mercados y la generación de actividad económica y empleo en el medio rural.