La Junta aumenta el control de jabalíes, ciervos y tejones para frenar la transmisión de algunas enfermedades

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino (Vox), ha apostado este martes por un mayor control de la fauna silvestre de especies como jabalíes, ciervos o tejones, que actúan como "reservorios" de algunas enfermedades como la tuberculosis, para aliviar de esta forma a la ganadería.

Así lo ha indicado el responsable de la Junta de Castilla y León este martes durante una visita a Salamanca para reunirse con la Plataforma Pecuaria Bovina (PPB), que engloba a 17 colectivos de ganaderos y asociaciones, señalando que la sanidad animal es una de sus principales preocupaciones.

El titular de Agricultura ha valorado el cambio de enfoque en la política de sanidad animal de la comunidad, con la actuación sobre la fauna silvestre como uno de los principales ejes para combatir la tuberculosis bovina y mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Y ha defendido que la lucha contra la enfermedad no puede centrarse únicamente en el ganado y por ello ha apostado por una intervención sobre especies silvestres que actúan como "reservorio" de enfermedades.

Como especies que lo facilitan ha citado a jabalíes, ciervos y tejones, que participan en el ciclo de transmisión de la enfermedad, y ha sostenido que "de nada sirve que estemos saneando y sacrificando vacas si no actuamos sobre la fauna silvestre".

Por ello, ha resaltado que la Junta ya ha anunciado medidas para reducir especialmente la población de jabalíes, como la autorización del uso de visores térmicos y nocturnos para la caza y la implantación voluntaria del precinto digital.

El titular de Ganadería ha considerado integrar las competencias de sanidad animal y de gestión cinegética dentro de la misma Consejería permitirá coordinar mejor las actuaciones y avanzar en las campañas de saneamiento ganadero.

Tuberculosis bovina

Respecto a la situación de la tuberculosis bovina, ha expresado que existen zonas de Castilla y León, especialmente en Salamanca, donde la prevalencia de la enfermedad continúa siendo elevada, lo que hace inviable plantear una estrategia de erradicación inmediata.

A su juicio, la prioridad debe ser reducir primero la incidencia mediante un programa de control y lucha contra la enfermedad para, una vez disminuya la prevalencia, abordar posteriormente su erradicación.

Y ha incidido en que desde el Ejecutivo autonómico se pretende compatibilizar la sanidad animal con la viabilidad económica de las explotaciones, con la reducción al máximo la presión derivada de las pruebas diagnósticas dentro del actual Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, aunque pidiendo paciencia y aclarando que muchas de las normas vienen de Europa.

Emergencia sanitaria

En cuanto a iniciativas que su Consejería pretende ejecutar, Pino ha explicado la creación de un equipo veterinario de emergencia sanitaria, una unidad que todavía no existe y cuya puesta en marcha comenzará en los próximos meses.

Estará integrada por entre cuatro y seis especialistas con disponibilidad permanente y alta cualificación en enfermedades animales, que dependerán de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera.

Su misión será desplazarse allí donde se produzcan brotes o situaciones de riesgo para apoyar a los servicios veterinarios oficiales y a los ganaderos en la gestión de enfermedades como la tuberculosis bovina, la influenza aviar, la enfermedad de Newcastle, la enfermedad hemorrágica epizoótica, la dermatosis nodular contagiosa o una eventual entrada de la peste porcina africana.