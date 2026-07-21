Las cotizaciones del vacuno de carne caen un 10% tras la firma de Mercosur, según UCCL

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha denunciado que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ya tiene impacto en el sector ganadero, con una reducción generalizada del 10 por ciento en la cotización del vacuno de carne en las principales lonjas desde finales de abril.

Según ha señalado la organización agraria, las caídas con respecto a la última semana de abril, previa a la entrada en vigor provisional del acuerdo el pasado 1 de mayo de 2026, se sitúan en el entorno del 6 por ciento en el caso de las terneras y alcanzan el 13 por ciento en machos y añojos.

Desde UCCL han recordado que la Comisión Europea decidió aplicar provisionalmente el acuerdo sin esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que cuestionaba el pacto, lo que ha generado movimientos a la baja en los mercados estatales.

A este respecto, la organización profesional agraria ha criticado las declaraciones del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sobre el impacto del contingente de importación, advirtiendo de que la medida genera un efecto especulativo en las lonjas y encarece la producción.

Asimismo, la organización ha indicado que la entrada de cortes de mayor valor procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay presiona a la baja los precios pagados al ganadero. De igual forma, ha apuntado que el incremento de las cuotas de importación hasta las 99.000 toneladas con aranceles reducidos está siendo aprovechado por los eslabones superiores de la cadena para reducir las cotizaciones en origen, en un contexto marcado también por la época de destete y las restricciones a la exportación por la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

Por último, UCCL ha advertido de que los estudios de impacto respaldados por los partidos que apoyaron el acuerdo prevenían reducciones en las exportaciones europeas, aumentos de las importaciones y pérdidas de empleo en la Unión Europea.

Asimismo, la organización ha calificado de "incoherente" la postura de la Comisión Europea por abrir el mercado a Mercosur mientras "detecta deficiencias en el control de carne tratada con hormonas o prohíbe importaciones desde Brasil por el uso de antibióticos, al tiempo que se desatiende a la ganadería extensiva local".