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Lonja de Zamora (14 de julio de 2026): Los lechones encadenan una semana más con un precio a la baja

La cotización de los productos de la mesa del porcino experimenta un ligero descenso y siguen sin precios de referencia el ovino y los cereales

Lechones en una granja

Lechones en una granja / Archivo

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M. J. Cachazo

Una semana más, la Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado un precio a la baja para los lechones, mientras que el de los tostones se mantiene respecto a la sesión celebrada hace siete días.

Así, la cotización del lechón de gran partida baja de 47 a 46 euros, mientras que la del lechón de recogida se reduce de 41 a 40 euros por unidad.



En la mesa de porcino los diferentes productos que cotizan en la Lonja de Zamora también han experimentado una ligera rebaja del precio, un céntimo de euro, salvo en el caso de las cerdas de desvieje, que se reduce en seis céntimos.

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Una semana más, siguen sin cotizar las mesas del ovino y de los cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.

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