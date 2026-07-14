La Junta convoca 200.000 euros en ayudas para la reposición de ganado sacrificado por los programas de control de enfermedades

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha convocado las ayudas para el año 2026 para la reposición de reses como consecuencia de su sacrificio en aplicación de programas sanitarios oficiales de enfermedades de los rumiantes.

Según consta en el extracto de la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las ayudas contarán con un presupuesto de 200.000 euros que se podrá ampliar en 100.000 euros si las disponibilidades presupuestarias y sin necesidad de nueva convocatoria.

El plazo de presentación de la solicitud se iniciará al día siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir, mañana, miércoles 15 de julio, y finalizará el 30 de agosto.

Las ayudas están destinadas a los titulares de explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino para la compra de animales que tenga por objeto la reposición de efectivos en las explotaciones sujetas a programas de control y erradicación de enfermedades de los rumiantes.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes, titulares de explotaciones de reproducción de ganado bovino, ovino y caprino ubicadas en Castilla y León que adquieran animales destinados a la reposición de los animales sacrificados que cumplan los requisitos especificados en el punto cuarto de la Orden de convocatoria.

Por otro lado, el BOCyL publica este martes ayudas por un importe de 250.000 euros ampliables en 120.000 si las disponibilidades presupuestarias lo permiten destinadas en este caso al fomento de las razas autóctonas españolas.

Podrán beneficiarse de las ayudas las organizaciones o asociaciones de ganaderos reconocidas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental que cumplan los requisitos especificados en el punto cuarto de la orden de convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir, desde mañana, miércoles 15.