El PSOE insta a la Junta de Castilla y León a complementar la ayuda del Gobierno para comprar fertilizantes

El procurador socialista, coordinador de Agricultura, Ganadería, Medio rural y Política Ambiental del GPS, Miguel Ángel Blanco, ha anunciado esta mañana en las Cortes de Castilla y León el registro de una Proposición No de Ley, PNL, en la que el PSOE pide a la Junta a que "deje de mirar a otro lado" y que complemente la ayuda en la compra de fertilizantes aprobada por el Gobierno de España, estas alcanzan los 38 euros por hectárea en las tierras de secano y 92 euros por hectárea en las de regadío.

Esta iniciativa busca instar al gobierno autonómico a formar parte y participar del Plan Nacional de Fertilizantes anunciado por el Ministerio de Agricultura, Caza y Alimentación.

Además, el procurador socialista ha destacado que "la gran ayuda que supone el montante superior a 600 millones de euros para los beneficiarios de este plan en la compra de fertilizantes frente a la nada de la consejería autonómica". Denunciado también que" la Junta ha puesto cero euros para mitigar los efectos del aumento de los costes de los fertilizantes provocados por la crisis de Oriente Medio".

Por eso, desde el Partido Socialista de Castilla y León se subraya la labor que debe tener la Junta a la hora de establecer este tipo de ayudas debido "a la gran importancia que tiene el sector agrícola en nuestra comunidad". Por ello, se insta a la Junta a que se sume a este Plan Nacional de Fertilizantes, pues este defiende la agricultura de precios, la autonomía energética y la transferencia en los precios.