UPA reclama a la Junta medidas "precisas y firmes" en complemento de las ayudas para la compra de fertilizantes del Ministerio

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos Castilla y León considera insuficiente la ayuda publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la compra de fertilizantes que excluye a los jóvenes incorporados durante la última campaña agraria, por lo que pide a la Junta de Castilla y León que complemente esta medida "al menos con las mismas cuantías que las aprobadas desde Madrid".

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en las últimas horas en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) un primer listado de los beneficiarios de las ayudas para la compra de fertilizantes aprobada por el Gobierno central y que suponen un montante por encima de los 600 millones de euros.

Los beneficiarios disponen de plazo desde este martes, día 7, hasta el 27 de julio inclusive para formalizar la aceptación expresa de la ayuda mediante la correspondiente declaración responsable.

Una medida, que si bien aplaude, no llegará a todos los solicitantes. La Administración central no incluye en ese primer listado a los agricultores que han iniciado este año la actividad agraria -en su mayoría titulares jóvenes- al ser su primera campaña de la Política Agraria Común. "Como las ayudas se basan en los cultivos de la PAC-25 para hacer las ayudas más rápidas y sencillas, (la resolución) les deja fuera de las mismas", denuncia UPA.

Una partida de 665 millones de euros

La ayuda para la compra de fertilizantes es una de las medidas incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado por el Gobierno central el pasado 20 de marzo mediante el Real Decreto-ley 7/2026, con un presupuesto inicial de 500 millones de euros. En el segundo Real Decreto-ley 18/2026, de medidas de apoyo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, se amplió esta cantidad en 165 millones de euros, hasta un total de 665 millones.

En este sentido, la cuantía de la ayuda se ha incrementado hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.

Demanda a la Junta medidas "precisas y firmes"

La organización agraria pide a la Junta de Castilla y León que "de un paso al frente" y continúe la senda trazada por el Gobierno central complementando las ayudas para los fertilizantes "al menos con las mismas cuantías que las aprobadas desde Madrid".

UPA recuerda la delicada situación por la que atraviesa el sector agrario, un pilar básico para la economía regional, por los elevados precios de los fertilizantes que han tenido que asumir los agricultores de la comunidad autónoma. Pese a ello, lamenta la falta de acción del Ejecutivo autonómico que parece "seguir en funciones" sin asumir "una sola parte de responsabilidad a la hora de prestar apoyo a un sector tan castigado como el agrario".

Por ello, pide al nuevo titular de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, que actúe ya con medidas "precisas y firmes" para dotar de recursos a las "muy tocadas economías de las explotaciones familiares agrarias" de nuestra comunidad autónoma.