Lonja de Zamora 7 de julio de 2026: Desciende un euro el precio de los lechones

La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado un precio a la baja para los lechones, tanto para los de gran partida como para los de recogida, que se reduce un euro, mientras que el de los tostones no varía respecto a la sesión celebrada hace siete días.







En la mesa de porcino tampoco se han registrado cambios respecto a las cotizaciones establecidas hace una semana para el selecto, el normal, el graso, las cerdas de desvieje y el ibérico de pienso hasta 150 kilos.

Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de cereal y de ovino.