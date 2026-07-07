Lonja de Zamora 7 de julio de 2026: Desciende un euro el precio de los lechones
La cotización de los tostones se mantiene respecto a la sesión celebrada hace siete días, al igual que la del porcino
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La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado un precio a la baja para los lechones, tanto para los de gran partida como para los de recogida, que se reduce un euro, mientras que el de los tostones no varía respecto a la sesión celebrada hace siete días.
En la mesa de porcino tampoco se han registrado cambios respecto a las cotizaciones establecidas hace una semana para el selecto, el normal, el graso, las cerdas de desvieje y el ibérico de pienso hasta 150 kilos.
Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de cereal y de ovino.
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