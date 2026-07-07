La Junta reclama al Gobierno más financiación para erradicar enfermedades animales

La Junta de Castilla y León ha reclamado este martes al Ministerio de Agricultura un incremento de la financiación destinada a los Programas Estatales de Erradicación de Enfermedades Animales al considerar insuficientes los recursos actuales para hacer frente al aumento de los costes derivados de la situación sanitaria del ganado.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha trasladado esta petición durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada por videoconferencia y presidida por el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha informado la Junta en un comunicado.

Durante la reunión, el consejero ha argumentado que la aparición de trece focos de la enfermedad de Newcastle en la provincia de Valladolid, con más de un millón de animales afectados, ha elevado de forma significativa el gasto en vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades animales.

Por ello, ha defendido que el Ministerio incremente su aportación económica para garantizar el desarrollo de estos programas sanitarios y para asumir una mayor parte de la cofinanciación de los costes ya soportados por la Comunidad en la lucha contra distintas enfermedades ganaderas.

Pino ha sostenido que mantener un elevado nivel sanitario de la cabaña ganadera constituye una "prioridad" para Castilla y León y ha insistido en que el esfuerzo económico que realizan las comunidades autónomas debe ir acompañado de un mayor respaldo financiero por parte de la Administración General del Estado.