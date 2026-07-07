La Eurocámara aprueba anticipar ayudas de la PAC por encarecimiento de los fertilizantes

El Parlamento Europeo dio este martes su visto bueno para que los Estados de la Unión Europea puedan aumentar y adelantar la distribución de los anticipos de los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) para ayudar a los agricultores a hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes.

En concreto, los Gobiernos tendrán la posibilidad de elevar del 70 % al 75 % del total de la ayuda estos anticipos y entregarlos a los agricultores directamente cuando lo soliciten, sin tener que esperar hasta el 16 de octubre como marcan las reglas actualmente.

Asimismo, tendrán mayor flexibilidad para ajustar su presupuesto para estos pagos directos para el año que viene.

Por otro lado, los agricultores podrán recibir apoyo en forma de liquidez para cubrir hasta el 80 % del coste adicional que tengan que afrontar por la compra de fertilizantes, según el informe aprobado este martes por el pleno de la Eurocámara con 576 votos a favor, 62 en contra y 15 abstenciones.

Los eurodiputados han decidido acelerar la adopción de los cambios en la PAC que la Comisión Europea propuso el mes pasado para "asegurar que los agricultores reciben ayuda a tiempo para comprar fertilizantes antes de la próxima temporada de siembra", según indicó la institución en un comunicado.

Las medidas forman parte de un paquete de propuestas más amplio presentado por el Ejecutivo comunitario en junio para ayudar al sector agrícola a hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes provocado por el conflicto en Oriente Medio y el consecuente cierre del estrecho de Ormuz.

Los fertilizante representan el 16 % del coste de los insumos para los agricultores de la UE, que depende de las importaciones para el 30 % de los fertilizantes a base de hidrógeno y para el 70 % de los fosfáticos utilizados para su producción agrícola.

Al mismo tiempo, la fabricación local de fertilizantes depende en buena medida del gas natural, cuyo precio también se ha incrementado en los últimos años a raíz del citado conflicto en Oriente Medio, pero también de la guerra de Rusia contra Ucrania, recordó el Parlamento Europeo.

Los cambios tienen ahora que ser aprobados también por los Estados miembros de la UE para que puedan entrar en vigor.