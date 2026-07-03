Caja Rural de Zamora ofrece 115 puntos de atención personalizada para tramitar las ayudas extraordinarias para el acceso a la financiación del sector agrario

Caja Rural de Zamora ofrecerá atención personalizada en 115 puntos de atención al cliente para tramitar las ayudas extraordinarias de acceso a la financiación para titulares de explotaciones agrarias y operadores del sector agroalimentario y pesquero. La convocatoria, aprobada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por un importe total de 300 millones de euros mantiene abierto el plazo de solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2028 o a la finalización del crédito disponible.

La nueva convocatoria por parte del Gobierno de España ha impulsado a la entidad zamorana a poner a su disposición su red de atención presencial para tramitar estas ayudas que persiguen facilitar el acceso al crédito a agricultores, ganaderos y cooperativas agroalimentarias en un momento muy delicado por un impacto directo en los costes de producción derivado del conflicto en Oriente Medio.

En concreto, la ayuda consiste en una bonificación del 15% del principal de los préstamos formalizados a través de la línea ICO-Garantía SRG/SAECA 2026, con un límite de 15.000 euros por beneficiario y una financiación subvencionable de hasta 100.000 euros.

Los clientes tendrán un asesoramiento personalizado por parte de los técnicos-especialistas, para que puedan conocer todos los detalles y líneas disponibles y poder impulsar así su negocio.

Caja Rural pone también otras líneas a disposición del sector, como el anticipo de las indemnizaciones de Agroseguro, anticipo de subvenciones, anticipos de las ayudas PAC, el préstamo I+D+i Agro para seguir invirtiendo en nuevas tecnologías, la mejora genética, nuevas variedades para mejorar los rendimientos y que hagan frente a los retos del cambio climático, que contribuyan a su crecimiento y adaptación a los retos actuales , tanto en el ámbito agroalimentario como de desarrollo empresarial.

A este respecto, el Cuaderno de Campo Digital, que Caja Rural tutoriza entre sus clientes, es una herramienta clave que registra toda la información de sus explotaciones, para una agricultura más sostenible y digital.

La cooperativa de crédito, comprometida con nuestro mundo rural, origen y razón de ser de las Cajas Rurales, se solidariza con el sector primario, afectado por las amenazas que padece nuestro territorio al tiempo que refuerza su apoyo a los agricultores y ganaderos que están sufriendo sus consecuencias para que puedan afrontar con tranquilidad estos momentos de dificultad y se regrese pronto a la normalidad.