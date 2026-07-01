El campo español recibe más de 1.100 millones por la guerra de Irán

El Gobierno ha ampliado en 230 millones de euros las ayudas a la compra de fertilizantes y al gasóleo agrícola y pesquero dentro del nuevo paquete de medidas para afrontar el incremento de costes por el conflicto en Oriente Medio.

El Consejo de Ministros ha aprobado un segundo decreto de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto de la guerra en Irán, que contempla líneas de apoyo específicas para los sectores agrario y pesquero por valor de 230 millones de euros, que se suman a los 877 millones de plan de respuesta adoptado por el Gobierno el pasado 20 de marzo.

En total, el apoyo a agricultores y pescadores suma ya 1.107 millones de euros, ha precisado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Este paquete va "en línea con la desescalada del conflicto", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

En concreto, se prorroga hasta el 30 de septiembre, la subvención de un máximo de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo de uso agrícola y para los buques pesqueros, con un presupuesto de 65 millones de euros. Los agricultores y ganaderos que tengan derecho a la ayuda no tendrán que hacer ningún trámite adicional; se considerará la solicitud con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, del que están exentos los agricultores y ganaderos.