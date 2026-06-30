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Lonja de Zamora (30 de junio de 2026):Caída de tres euros en el precio de los tostones y de dos euros en el precio de los lechones

La mesa de porcino de cebo mantiene las mismas cotizaciones de la semana anterior

Lechones en una granja

Lechones en una granja / Ical

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Alejandro Escolano

Los lechones han experimentado una caída de dos euros en el precio de sus cotizaciones. El precio del lechón gran partida ha bajado de 50 euros la unidad a 48, mientras que por su parte, el lechón de recogida ha experimentado la misma caída, situándose en 42 euros la unidad.



Además, durante la última sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora, los tostones han experimentado una caída de tres euros en los tostones de 6 a 8 kilogramos, situándose en 15 euros la unidad. Por su parte, los tostones de 12 a 15 kilogramos también han experimentado esa misma bajada en las cotizaciones, colocándose en 24 euros la unidad.

Mientras , la mesa de porcino no ha experimentado ningún tipo de cambio, manteniendo de esta manera, las mismas cotizaciones de la semana anterior.

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Una semana más, siguen sin cotizar tanto la mesa de ovino y de cereal en la Lonja Agropecuario de Zamora .

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