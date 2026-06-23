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Lonja de Zamora (23 de junio de 2026): Los lechones bajan tres euros y un euro los tostones en una semana

La mesa del porcino de cebo mantiene cotizaciones respecto a la sesión anterior

Lechones en una granja

Lechones en una granja / Ical

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I. G.

Nueva bajada de los lechones, tanto de gran partida como de recogida, en tres euros la unidad respecto a la semana anterior, quedando en 50 y 44 euros respectivamente. Los tostones también experimentan descensos en la Lonja de Zamora, aunque en este caso se limitan a un euro más baratos que hace una semana, con 18 y 27 euros.



El porcino de cebo se mantiene con los mismos precios de referencia.

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