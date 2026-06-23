El Gobierno reúne al campo este viernes para analizar la futura PAC y las ayudas por Irán

El Gobierno y el sector agrario tienen previsto reunirse este viernes en el marco del consejo asesor agrario para analizar el estado de las negociaciones del marco financiero de la Unión Europea (2028-2034), con las propuestas para la futura PAC, así como las medidas para en relación con el conflicto en Irán.

Está previsto que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presida este encuentro con los máximos dirigentes de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) cuatro días después de reunirse con sus homólogos europeos en Luxemburgo.

En el caso del conflicto en Oriente Medio, el consejo asesor agrario se celebra en un clima en el que el propio Planas ha exigido este lunes a la Comisión Europea más medidas frente al encarecimiento de los fertilizantes al considerar que las propuestas presentadas hasta la fecha son "insuficientes".

Fertilizantes

La situación en el sector de los fertilizantes "continúa siendo problemática" como consecuencia de la crisis en Oriente Medio y ha avanzado que, aunque se alcanzase una paz efectiva entre Estados Unidos e Irán, las consecuencias por el cierre del estrecho de Ormuz "tardarían, sin duda, semanas o meses en recuperarse".

En cuanto a la futura PAC, el ministro ha recordado recientemente en el Congreso de los Diputados el "consenso" alcanzado con las autonomías y el sector agroalimentario para defender una PAC "bien dotada financieramente y con personalidad propia".

Además, España está en contra de una renacionalización de los fondos porque una cofinanciación "intensa" puede crear una "competencia desleal" entre los Estados miembro.

En todo caso, Planas es consciente de que la negociación que se aborda en Bruselas sobre este aspecto será "larga y difícil" y de ahí la necesidad de que en este consejo asesor agrario se aborda también este asunto.